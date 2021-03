Avec RDNA, AMD avait bien relancé sa machine à GPU, cantonnée à un semi-échec de Vega et un Polaris exploité jusqu'à la moelle. RDNA2 a, de son côté, offert un gain franchement inattendu, permettant aux rouges de redevenir concurrentiels sur le segment haut de gamme. Les RX 5700 XT et 6700 XT partagent un même nombre d'unités de calcul, 2560 précisément, comptées à la loupe, et une architecture un peu différente. Les points de division sont nombreux, avec une quantité de VRAM différente, un bus associé qui l'est tout autant, et des fréquences faisant le grand écart. Sur ce dernier point, on a 1905 contre 2581 MHz, c'est assez colossal d'une génération à une autre tout en conservant le même node de gravure.

Pour savoir quelle archi est intrinsèquement la plus efficace, rien ne vaut un duel à isofréquence. C'est ce qu'a fait Techspot, sur une dizaine de jeux, testés en 1080p, 1440p et 2160p, avec des GPU bridés à 1800 MHz, en descente et vent dans le dos, poussés par un camion lancé. Et comme on s'en doute, du moins il était légitime de le faire eu égard aux fréquences en boost gaming, il s'avère que la RX 5700 XT est le plus souvent des cas devant, sinon à égalité. En réalité, on sait que les deux cartes ne sont pas si proches, la 6700 XT étant 30 à 35 % devant la 5700 XT, mais ce gain est en grande partie dû à la fréquence, un peu à l'IPC, et le reste à la magie noire !