Alors que les Rocket Lake arrivent dans quelques semaines, des tests parfaitement officieux arrivent. Comme on ne pipe pas un mot au chinois, la source est le YouTube de "trait trait serrure étagère graffitis et barre", le nom que nous traduisons sauce CDH. Le 11900K aurait été testé avec une carte mère Z590, et sur divers tests synthétiques et des jeux. En face, il y a un 5800X, la cible à abattre pour Intel qui ne peut mieux que 8 coeurs, et l'APU 5700G Cezanne dont on sait qu'il a deux fois moins de cache L3.

En applicatif, l'engin 11900K prendrait le leadership de la famille des octocores, sur CPU-Z, et sur les Cinebench R15/23. Le tout en mono et multicoeurs, ce serait le signe d'un gain non négligeable d'IPC mêlé à la fréquence. Par contre, en gaming avec une RX 6900 XT, et en full HD, il resterait derrière le 5800X, même s'il le colle réellement aux baskets. Les jeux testés sont, d'après les fonds d'écran associés, Cyberpunk (où là on sent le bug vu le score faiblard), Valhalla, Total War, et Wolfentsein YB. Ce n'est pas dramatique en soi, premièrement parce que les UEFI ne sont pas finalisés chez les constructeurs de cartes mères, et deuxièmement parce que ce test reste officieux, et donc à ne pas prendre pour évangile.

Il ne restera plus que de vrais tests menés rondement pour savoir, en sachant que la vraie lutte se situera en 2022 avec Alder Lake vs Zen 4, avec DDR5 et PCIe 4.0 au menu, incluant tous les raffinements technologiques des CPU à ce moment.