Les Ryzen V2000 ont été lancés il y a deux jours, vous pouvez les retrouver sur ce billet. Comme vous l'avez vu, ces puces semblent bien calibrées pour des performances correctes dans une enveloppe thermique réduite. ASRock Industrial lance deux barebones basés sur ces bestioles, et ça semble prometteur dans la mesure où, par rapport aux barebones classiques, ils ne manquent pas de connectiques. On notera que les barebones 4x4 de la marque sont aussi très bien fournis. Vous n'aurez plus à compter les ports USB, et d'autres choses que nous allons détailler.

Les deux ont la même enveloppe, les mêmes dimensions et ce look à type radiateur externalisé qui optimise le refroidissement, en se servant de la carcasse pour atteindre cet objectif. La boite mesure 4.02 x 4.09 pouces, soit 10.21 x 10.39 cm. À l'intérieur, on retrouve 2 slots de DDR4 SoDIMM pour un max de 64 Go, gérant ou pas l'ECC, un slot M.2 2230 pompant une ligne PCIe pour du sans fil, une puce audio Realtek ALC233, deux puces Ethernet Realtek R8111FPV Gigabit et RTL5125BG 2.5GbE, un connecteur header USB 2.0, un port COM, et un TPM assuré par une puce Infineon SLB9670, un slot M.2 2280 supportant aussi bien du NVMe via 4 lignes ou SATA 6Gbps, et c'est tout. On notera que le PCB est optimisé, et les deux faces accueillent des composants, CPU et blower d'un côté, RAM et prises internes de l'autre.

En extérieur, sur la face avant, on retrouve 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C, une prise son casque+micro. Sur la face arrière, on a donc les deux ports Ethernet 1 + 2.5 GbE, 2 USB 2.0, le connecteur d'alimentation, un HDMI 2.0a et un DP 1.2a. Enfin, n'oublions pas le port COM, sinon il va tirer la tronche ! Comme vous le voyez, c'est richement fourni, et c'est top !

La différence se fait au niveau du processeur utilisé. Le V2000M embarque le Ryzen V2718 à 8 coeurs, le V2000V passe sur le Ryzen V2516 à 6 coeurs. Pas de prix mais des machines à ne pas négliger, même face à des Ryzen 3000U ou G !