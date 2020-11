G.Skill n'est pas étranger aux choses « crystal », pardi, il est le créateur des modules de DRAM probablement les plus bling-bling du marché, les Trident Z Royal sur son marché de prédilection. Forcément, quand le constructeur a annoncé ses « Crystal Crown Keycaps », on pouvait penser que « ça y est, enfin des capuchons Swarowsky » ! (Mal)heureusement, ce n'est pas le cas, les Couronnes de Cristal de G.Skill restent des capuchons relativement modestes « techniquement » parlant et n'ont pas vocation à transformer votre clavier en diamant géant de bureau. Par contre, ils vont assurément lui conférer un nouvel habillage à l'aspect flottant et virtuellement low profile, grâce à leur conception double couche, dont la partie supérieure pleine est secondée par une moitié basse transparente !

Gros plan sur la version noire !

Vue d'ensemble d'un clavier équipé des Crown Crystal Keycaps blancs !

L’intérêt de la chose, et vous vous en doutiez déjà certainement, est d'améliorer la luminosité des LED et de sublimer le rétroéclairage RGB de votre clavier mécanique, tout en apportant une police de caractère plus lisible. À voir les images, on ne peut d'ailleurs s’empêcher d'y voir l'occasion de transformer n'importe quel clavier en un pseudo Vulcan de Roccat avec ses capuchons low profile flottants — n'hésitez pas à jeter un œil à notre test du Vulcan 120 pour en juger par vous-même.

G.Skill ne fait pas mention de PBT, qui est généralement toujours utilisé comme argument marketing s'il y a lieu, on peut donc en déduire que les capuchons sont en ABS, dommage. Pour être compatible, votre clavier doit avoir des potences de fixation des capuchons de type MX (en forme de croix) et il faut accepter le fait que le seul layout proposé pour l'instant est celui au standard ANSI 104 US — à voir si une version AZERTY est au programme. Les Crystal Crown Keycaps seront disponibles en noir et en blanc pour 19,99 $ et chaque kit est livré avec sa pince à capuchon. Avis aux amateurs...