C'est le tout dernier, Call of Duty: Black Ops Cold War est donc l'ultime épisode de la franchise Call of Duty, et plus précisément de la saga Black Ops. Enfin, pour le moment. On teste la bêta sur PS4, déjà parce qu'on n'a pas le choix, mais surtout parce qu'on a envie de tester son mode multi, évidemment. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 18h