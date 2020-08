Il y a quelques semaines, on vous avait parlé, avec étonnement il est vrai, de ces processeurs Comet Lake KA. Ils avaient été dénichés sur la toile, et on se demandait bien à quoi ça pouvait correspondre. En effet, la gamme Intel étant déjà bien chargée, on ne voyait pas où et comment pouvait se glisser un KA au milieu des K, des KF, des F, des sans lettres, en sachant que peu de brouzoufs les séparent.

Eh bien on vient d'avoir une réponse, certes non définitive, mais surprenante et un peu WTF quand même. Pour rappel, on attendait les i5-10600KA, i7-10700KA, i9-10850KA et 10900KA. À vrai dire, les specs seraient identiques aux K, ce n'est pas là que se joue la scène de crime. Selon le twittos momomo_us, qui a repéré les bousins, ce sont des séries spéciales Avengers, et donc le package devient collector et à l'effigie des gadjos Marvell. Il se pourrait qu'ils contiennent un code pour obtenir le jeu, Intel ayant déjà fait ça par le passé, qui se souvient de GRID 2 ?

Sortis de ça, il ne faudra surement pas en attendre plus, est-ce que ça va rendre les Comet Lake plus compétitifs ? Non, ils le seront le jour où ils subiront une vraie baisse de tarif, jusque-là rien de neuf.