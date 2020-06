Si, lorsque l’on pense « processeur basse consommation », il est très souvent question de CPU pour ordinateur portable, cela n’est toutefois pas toujours le cas. En effet, certains AiO — ceux embarquant l’ordinateur dans un écran façon iMac, pas les watercooling tout-en-un — se basent sur des composants orientés mobilité afin de réduire les dégagements thermiques, tout comme les miniPC façon NUC (le terme désignant à la base une série de machines produites directement par Intel).

Et, dans ce domaine, AMD est longtemps resté aux abonnés absents, cependant les choses seraient en train de changer. En effet, le site coréen iT DongA airait eu possession de documents affirmant une sympathique série PN50, qui serait équipée de CPU AMD Renoir, c’est-à-dire les APU Ryzen 4000, soit ceux en Zen 2 et en 7 nm toukourt.

Au menu : un Ryzen 3 4300U (quadcore hyperthreadé), un Ryzen 5 4500U (hexacore sans SMT) ou un Ryzen 7 4700U ou 4800U (octocore hyperthreadé). Le support de la RAM se limiterait à deux slots format SO-DIMM pour un maximum de 64 Go, et le stockage ne pourrait s’effectuer que sur le port M.2 2280 (NVMe, branché en x4) ou l’emplacement SATA 2,5 ». La connectique ne serait pas en reste avec un USB-C Type-C norme 3,1 gen 2, un Type-A en version 3.1 gen1, un port jack micro-casque et un lecteur carte microSD en façade. À l’arrière, le petit bout d’métal proposerait un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, deux autres ports USB 3.1 gen1 en Type-A et un troisième en 3,1 Gen 2, sauce Type-C. Enfin, côté réseau, le Bluetooth officierait en version 5.0, accompagné du Wifi 6. Notez qu’un mode dédié permettrait d’envoyer des flux vidéos par les ports USB Type-C, et ainsi monter à un support maximal de 4 écrans 4K : de quoi faire le bonheur des tableaux d'écrans à vocation publicitaire ou informative.

Pour ce qui est des disponibilités, il faudrait compter sur juillet pour les deux premiers modèles, et août pour les seconds. Fuités depuis un revendeur suédois, ce PN500 se négocierait entre 325 $ et 505 $ hors taxes, auxquels il faudra rajouter la RAM et un SSD avant d’obtenir une machine utilisable.