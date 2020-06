no ragotz

AMD n'en a pas parlé, et pourtant c'est une force d'achat. Le géant rouge domine le marché avec ses puces Ryzen 3000, néanmoins les Comet Lake représentent une menace plus crédible, surtout avec l'introduction des décacores. Clairement, le marché pourrait s’équilibrer un tout petit peu, il y a des gens qui malgré tout ne veulent pas d'AMD, tout comme il y en a qui ne peuvent plus voir Intel en photo, tel est le libre choix de chacun.

Depuis hier, et jusqu'au 30 juin, donc pour une période relativement courte, si vous achetez un Ryzen 5 3600, 3600X, Ryzen 7 3700X, 3800X, Ryzen 9 3900X, 3950X, alors vous recevrez un code sur votre mail, après la période de retour légale, pour obtenir un coupon pour le jeu Horizon Zero Dawn. Vous aurez jusqu'au 30 juillet pour l'échanger sur le site AMD, mais pour l'activer, il faudra faire face au terrible logiciel de reconnaissance matérielle AMD a.k.a AMD Product Verification Tool, qui ne marche pas toujours et pour lequel vous risquez de vous manger un refus de fonctionner. Il va de soi qu'il faudra avoir ce CPU en question installé pour pouvoir échanger votre cadeau.

C'est d'ores et déjà actif, comme vous l'avez compris, il faudra acheter parmi les enseignes suivantes : groupe LDLC (LDLC, Mat.net, Shop.HFR, Topachat), CDISCOUNT, Rueducommerce ou encore GROSBILL.