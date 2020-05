Ce sont les APU Renoir qui ont été dénichés sur la toile ces dernières semaines. Pour mémoire, ce sont des APU Ryzen 4000, basés sur Zen 2, ce qui pourrait induire en erreur le profane avec les Ryzen desktop 4000 qui seront basés sur Zen 3. En gros, les APU accusent une génération de retard dans la nomenclature par rapport aux puces de bureau comme on les aime. Mais ces fameux Ryzen 4000 destinés aux cartes chipset série 500 et 400 depuis hier, ils portent le nom de code Vermeer, succédant à Matisse. Comme la sortie a été confirmée par AMD avant la fin de l'année, on peut s'attendre n'importe quand à en voir passer, d'une manière ou d'une autre.

Igor Wallossek en a trouvé cinq. La première famille 19h regroupe 3 samples ayant 8 coeurs et 16 threads en révision A0, et des OPN différents. A0 implique que l'on est sur du tout premier sample, fraichement moulé à la louche par une Lisa Su en soubrette. Les voici :

OPN 1: 100-000000063-07_46/40_N

OPN 2: 100-000000063-08_46/40_Y

OPN 3: 100-000000063-23_44/38_N

Le reste qui nous intéresse, en premier lieu, c'est les coefficients. Le premier pédalerait de 4 à 4.6 GHz, comme le second, alors que le troisième serait plus timide, de 3.8 à 4.4 GHz. Si vous avez fait le compte, il en manque 2. Ils sont également en révision A0, donc toute chaude encore, et ce sont des 16 coeurs et 32 threads, a.k.a les bousins qui auront la lourde tâche de remplacer le fameux 3950X. Regardons les OPN, acronyme de Ordering Part number, alias la carte d'identité des CPU :

OPN 1: 100-000000059-14_46/37_Y

OPN 2: 100-000000059-15_46/37_N

Les deux moulinent de 3.7 à 4.6 GHz. Bien entendu, à un stade aussi précoce, impossible de prédire quoi que ce soit sur les specs finales, on pense surtout aux fréquences qui seront tenues et les dénominations commerciales. Mais déjà du sample, ça sent effectivement bon pour 2020 !