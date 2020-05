AMD ayant officiellement dévoilé ses Ryzen 3 3100 et 3300X, la curiosité est grande en attendant les tests. Il y en aura un sur CDH, c'est une certitude, à vous de suivre pour savoir quand ! Pour rappel, vous pouvez retrouver les specs complètes sur ce billet. On notera que nous avons émis des hypothèses sur l'architecture interne des deux CPU, on ne sait pas si ce sera via un ou deux CCX.

En tout cas les fuites ne manquent pas, et ce sont celles sur l'overclocking qui sont intéressantes. Tum Apisak, mais aussi Rogame, avancent des scores pour 3D Mark et geekbench. Les scores en eux-mêmes ne sont pas très importants, ce sont surtout la façon dont ils ont été obtenus qui l'est. Rogame a relevé deux tests 3D Mark pour le 3300X à 4.4 et 4.5 GHz sur tous les coeurs, tandis que le 3100 a pu être benché à 4.6 GHz.

De son côté Tum Apisak a relevé des scores Geekbench 5 pour les deux puces, et elles carburaient toutes deux à 4.6 GHz sur tous les coeurs. Quand on connait les limites en aircooling des CPU Ryzen 3000, souvent autour des 4.2/4.3 GHz, on voit bien que cette série semble prometteuse, car 4.6 GHz sur tous les coeurs, c'est de loin la fréquence la plus haute pour un CPU grand public avec un overclocking classique et non extrême.