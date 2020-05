Cette semaine, deux jeux ont eu la joie d'être dévoilés, bien sûr loin d'être achevés. Le premier est la suite de Battlefield 5, alias Battlefield 6. Il a été déclaré en cours de développement chez EA. C'est EA et Dice qui l'ont confirmé, après avoir signalé que la dernière extension pour BF5 arriverait cet été 2020. Si ces coquinous avaient parlé d'année fiscale 2022 en fin d'année dernière lors de la divulgation des résultats financiers de l'éditeur, on peut désormais dire que Battlefield 6 sortira en 2021. À suivre !

Le second jeu, c'est Assassin's Creed Valhalla. Il arrivera à la fin de l'année 2020, et cette fois il change de registre. On part chez les Vikings, et on y incarnera Eivor. Notez qu'il sera possible de choisir un personnage homme ou femme, comme pour Odyssey par exemple. L'histoire est assez originale, puisqu'il partira en Angleterre, et c'est là-bas qu'il faudra créer votre colonie, et mener des combats. Le jeu ne tapera pas dans la mythologie, aussi les développeurs insistent bien sur le fait que ce n'est pas un jeu à la philosophie type God of War. Un trailer a été dévoilé, il ne comporte aucune scène de gameplay, il est juste question de cinématique afin de présenter le jeu.