Geekbench n'est clairement pas le benchmark parfait, mais il est mis à jour régulièrement et on y déniche des perles. Si on outrepasse le fait que tester des machines avec des versions différentes de tests type benchs n'est pas très scientifique dans la démarche, on n'a quand même pas des dizaines de pourcents d'écart à l'arrivée. Il y a un duel qui a été détecté, une machine GIGABYTE à base de Core i9-10980HK contre une autre signée ASUS dont le moteur est le Ryzen 7 4800H.

Pour rappel, le 10980HK qui se pointe est un octocore avec hyperthreading, dont la fréquence de base est 3.1 GHz et épaulé par 2Mo de L2 et 16Mo de L3. Le 4800H possède autant de coeurs et de threads que l'Intel, à savoir 8c/16t, sa fréquence de base est 2.9 GHz, il possède un L2 doublé de 4Mo mais un L3 divisé par deux à 8Mo. On a donc des puces aux configurations différentes, l'Intel étant une énième resucée 14nm, l'AMD étant une nouveauté 7nm.

Les scores finaux sont disparates. En mode simple coeur, le 1980HK finit à 1352 contre 1196 à l'AMD, tandis qu'une fois les tests multicoeurs enclenchés, l'AMD termine devant d'un cheveu à 8390 contre 8386. Sur le détail des tests, clairement on sent que le Ryzen bosse mieux en équipe, mais une chose est sûre. Le 4900H représente le flagship chez AMD au même titre que le 10980HK chez les bleus, et quid réellement du comportement dans la vraie vie de ces machines ? La consommation des Comet Lake-S semblant gigantesque, il y a fort à parier que les moutures mobiles se comportent de la même façon, la batterie aura un rôle important à jouer !