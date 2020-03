On se demandait où étaient passés les processeurs Cascade Lake-X ! Alors que nous avons testé le flagship fin novembre de l'année dernière, nous n'avions alors vu aucun CPU de cette gamme en boutiques. Eh bien depuis hier, c'est arrivé, et avec eux les tarifs, chose qui nous intéresse hautement, l'argent étant le nerf de la guerre, mais pas que. Niveau performances, le 10980XE n'apportait presque rien au 9980XE, et on a vu sur le test des Threadripper 3000 que la lutte était perdue sur le plan pur de cet aspect des processeurs, ballot. Pour ainsi dire, le 10980XE était derrière le Ryzen 9 3950X pourtant tournant sur une gamme moins huppée.

Dans cette lutte des performances, Intel se voyait contraint de faire de l'AMD à sa mauvaise époque, à savoir casser les prix pour vendre. Regardons donc ce qu'on a pu dénicher comme tarifs chez les irréductibles, et pour l'instant ce sont LDLC et Shop.hardware.fr qui sont prêts (c'est la même boutique sur le fond puisque les mêmes patrons)

Quel CPU on cause ? Prix en € au 06/03 10980XE (18c/36t) 1192€ 9980XE (18c/36t) 1935€ 9960X (16c/32t) 1415€ 10940X (14c/28t) 951€ 9940X (14c/28t) 873€ 10920X (12c/24t) 834€ 9820X (10c/20t) 922€ 10900X (10c/20t) 718€ 9900X (10c/20t) 1067€

Non, il n'y a pas d'erreurs sur les prix, on parle de tarifs en ce jour, et pas au lancement, ce qui explique celui du 9900X qui est en rupture, et qui devrait logiquement disparaitre. Il n'est pas près de reviendre (patapé) celui-là ! On garde en mémoire que les performances ciblées ne sont pas les Threadripper 3000, intouchables pour les puces LGA2066, mais les 3950X et 3900X, à 850 et 460€. Par rapport au 10980XE, ce dernier est 9% plus rapide que le 3900X (18c vs 12c), et 5 points plus lent que le 3950X. Que reste-t-il au LGA2066 ? le cul entre deux chaises, on dira une gravure qui enfin permet à Intel de passer le cap supérieur.