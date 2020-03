On vous avait déjà montré un peu de Tricky Towers, lors de la première soirée duel QPBT, eh bien on a décidé que le jeu était suffisamment fun (et il l'est !) pour en refaire. Sauf que cette fois, ça ne sera pas du 1v1 mais du 2v2, toujours avec ce brave Kha_LeN qui sera chef d'équipe de son côté et accompagné d'un de ses viewers, et idem pour bibi. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

aujourd'hui à partir de 18h