L'année 2020, plus que n'importe quelle autre année, marquera le retour d'une grande bataille sur le plan des processeurs pour portables. À ce jeu, Intel avec ses Comet Lake de la série 10 devront batailler avec les Renoir d'AMD, alias série Ryzen 4000. Depuis janvier, on sait comment sera constituée la gamme, avec en haut les Ryzen 7 4800H et Ryzen 5 4600H constituant la gamme H, au TDP de 45W.

Par devoir de mémoire, le 4600H a 6 coeurs et 12 threads, un boost à 4 GHz, 11Mo de cache L3. Le 4800H passe à 8 coeurs et 16 threads, 12Mo de L3, et enfin un boost maxi à 4.2 GHz. Le 10750H côté Intel affiche 6 coeurs et 12 threads, un boost maxi à 4.7 GHz et 12Mo de L3. les deux énervés du Tweet, Rogame et Tum Apisak se sont partagé les scores Physics (donc purement processeur) des benchmarks Fire Strike Extreme et Time Spy. Voici ce qu'il en ressort :

CPU FS Extreme Time Spy Ryzen 7 4800H 20970 8942 Ryzen 5 4600H 18565 6699 i7-10750H 17921 6761 R7 2700X 20980 8600 R7 3700X 23712 10180 Ryzen 5 4500U 10042 3272

On voit bien que malgré le fait que ce sont des CPU mobiles avec un TDP plus réduit, le 4800H (la version HS a un TDP de 35W) arrive à battre un 2700X, ce qui est tout bonnement sympathique. Le 10750H ne démérite pas, et se bat avec le 4600H, c'est une égalité niveau des résultats, un point partout. Quant au petit 4500U, c'est compliqué pour lui mais pas du tout largué, il y a matière à faire du bon là !