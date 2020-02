Ça y est, on assiste à l'officialisation de la mondialisation du coronavirus. Le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique et le port d'un masque afin d’éviter de propager des miasmes ne font pas partie des habitudes en hygiène des populations, ce qui rend par conséquent l'épidémie impossible à arrêter... en l'absence d'un vaccin ? Toujours est-il que la peur, on parle bien de peur de mourir, gagne du terrain, et voilà que les salons majeurs se réduisent, certains disparaissent.

Le Mobile World Congress de Barcelone a été annulé, la Pax East qui doit se tenir du 27 février au 1er mars bat de l'aile. De nombreux acteurs du jeu vidéo, salon public il faut le rappeler et donc pouvant exposer beaucoup de personnes au virus si un contaminé avait la bonne idée de ne pas rester chez lui, ont annulé leur venue, comme Sony, Capcom, Square Enix, sans oublier CD Projekt Red, tandis que PUBG ne fera pas sa fiesta avec ses fans.

La GDC prévue du 16 au 20 mars, plus adressée au monde pro, ne subit pas encore la vague d'annulation de ses salons-frères, mais ça ne sent pas bien bon. Sony, EA, Kojima et même Facebook n'iront plus. Bref ça fait bizarre, et on se dit que le Computex pourrait être bien impacté si l'évolution de l'épidémie, pandémie à présent, n'est pas jugulée par l'industrie pharmaceutique. (Sources diverses)

Faites coucou à l'emmerdeur public numéro 1