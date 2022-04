Cela fait plusieurs années maintenant qu'AOC collabora avec Porsche Design pour des écrans « premium » se distinguant avant tout par une conception soignée et esthétiquement moins standard. À titre d'exemple, voici ce que le duo collaborateur avait dévoilé en 2017, 2019 et 2020. Graduellement, AOC s'était d'ailleurs de plus en plus intéressé aux joueurs et justement, cette volonté d'offrir de l'écran vaguement luxueux au joueur qui vient de payer sa carte graphique à +100 % de son MSRP se reflète aujourd'hui d'autant plus avec l'Agon Pro PD32M !

Le nouvel écran se distinguera avant tout de face par son pied trapézoïdal en aluminium, un design soigné censé rappeler le style d'un volant d'une vraie Porsche. On ne sait pas encore trop ce que ce pied sait faire d'un point de vue ergonomique, hormis pivoter et du portrait. Par le passé, les écrans de cette gamme furent loin d'être les plus flexibles du marché. Ergonomie ou esthétique, il fallait donc choisir. À voir si cela a changé. Cet Agon Pro est aussi livré avec une télécommande au design aussi propre que le reste, à utiliser pour accéder aux réglages OSD à distance. On ne sait pas encore si c'est le seul moyen d'y toucher, ou si le bouton visible à l'arrière le permet également.

Bon, vu ainsi, rien de très gamer, mais attendez de voir l'arrière ! Tout le monde le sait, chez la plupart des constructeurs un produit gaming est un produit illuminé, et c'est ainsi que l'on sait que cet écran se destine aux joueurs, avec son éclairage LED RGB sur trois côtés et la projection du logo via LED sur l'aluminium du pied. En sus, le PD32M possède aussi deux portes-casques, un de chaque côté. En dépit de ces petites folies, la conception de l'ensemble reste très propre et « lisse ».

Comme vous allez le découvrir ci-dessous, les spécifications techniques seront à la hauteur du reste. Il faut dire que l'Agon Pro PD32M n'a vraiment pas grand-chose à envier aux meilleurs écrans 32 pouces 4K UHD 144 Hz du marché, sauf peut-être la présence d'une certification FreeSync ou G-Sync Compatible - mais l'adaptive sync est dans tous les cas dans la partie et sera donc sans aucun doute universel. Fort de l'usage d'un rétroéclairage Mini LED, l'écran peut se vanter d'une certification DisplayHDR 1400. On ne sait pas combien de zones sont ici présentes, mais vu la luminosité, il y a fort à parier qu'il y en a plus de 1000. Le HDMI 2.1 est au rendez-vous (reste à découvrir sous quelle forme). Hélas, toujours pas de DisplayPort 2.0...

Bien entendu, tout ceci a un prix et il n'est pas du tout négligeable : 1999 € ! Oui, ça fait cher le 32 pouces, mais il faut savoir que la concurrence coute encore facilement plus de 3000 € (certes, avec du module G-Sync Ultimate)... Le PD32M est disponible immédiatement, uniquement directement chez Porsche Design pour le moment.