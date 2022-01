En attendant que débarquent les nouveaux écrans QD-OLED de Samsung et Alienware, on ne pas dire qu'il y a vraiment masse d'options pour les joueurs souhaitant gouter aux nombreux avantages (et quelques inconvénients) d'un écran de jeu OLED. Pour l'instant, les téléviseurs OLED - tout particulièrement ceux de LG - sont pratiquement les seules alternatives viables et accessibles, mais qu'à cela ne tienne, ASUS ne compte pas laisser ce marché lui filer entre les doigts aussi facilement. Après quelques entrées sur le terrain de l'OLED avec du petit 22 et 32 pouces hors de prix, voilà que le constructeur taiwanais va aussi s'en prendre au segment du 42 et 48 pouces ! Le premier se nommera ROG Swift OLED PG42UQ et le second ROG Swift OLED PG48UQ, donc clairement des écrans orientés gaming et un appel du pied très flagrant aux joueurs sur console. Au passage, ASUS en profite aussi pour se vanter d'avoir le premier écran de jeu OLED 42 pouces, brulant ainsi la politesse à LG, lui aussi attendu sur le coup.

Les spécifications seront assez en phase avec celles d'une TV OLED gaming contemporaine et à ce titre toujours plutôt impressionnante. Outre la différence en diagonale, les deux écrans partageront les mêmes caractéristiques. La dalle 16:9 sera parfaitement plate (comme la Terre) et la définition sera de 3840 x 2160 (4K UHD), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptés aux dernières consoles et un temps de réponse de 0,1 ms GTG à faire pâlir d'envie tous les écrans non OLED. ASUS mentionne aussi une profondeur de couleur de 10-bit, un rapport de contraste de 1000000:1 et une couverture à 98 % de l'espace DCI-P3, le tout avec une colorimétrie calibrée d'usine. Visiblement, le constructeur a aussi bien reçu le mémo du consortium HDMI et spécifie bien que les deux prises HDMI 2.1 supporteront le VRR et l'ALLM. La connectique sera complétée par deux prises HDMI 2.0 (une nomenclature qui n'est toutefois plus censée exister), d'une prise DisplayPort 1.4, d'un HUB USB (non détaillé) et deux jacks audio 3,5 mm.

La très grande question maintenant est de savoir quand ça va arriver et combien ça va couter. Jusqu'à présent, les moniteurs de très grandes tailles de la sorte ont souvent été bien plus chers que les téléviseurs qu'ils cherchent pourtant à concurrencer, on imagine que ça ne sera pas trop différent encore cette fois-ci, encore moins avec des produits ROG de chez ASUS. De plus, il parait que le constructeur n'a pas réalisé un très bon suivi logiciel avec le PG43UQ, malgré les problèmes de jeunesse de l'écran. Forcement, ça n'inspire pas très confiance et ne c'est pas glorieux pour un écran qui coutait déjà une assez belle somme, accessoirement plus que l'alternative quasi équivalente d'un téléviseur OLED. Dans ces conditions, la bataille continuera certainement à être rude face à ces derniers... (Source)