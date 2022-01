Zen 4 a été montré, nu et embarqué dans une machine tenue presque secrète, hier lors du CES. Pour autant, le segment mainstream et son AM5 ne seront pas les seuls à utiliser cette génération de coeurs pour fonctionner. Les EPYC également feront le boulot, et c'est la génération GENOA qui inaugurera le 5 nm pour les puces serveur d'AMD.

GENOA ne vous est pas inconnu, puisque nous vous en avions déjà parlé il y a quelques semaines. Vous vous souvenez que le plus gros aura 96 coeurs Zen 4, soit 192 threads, le tout avec de la DDR5, du PCIe 5.0 et des raffinements en sécurité. De plus, le socket changera, par la force des choses, puisque GENOA aura 6096 broches sur son SP5, contre 4094 sur SP3. C'est sûr que le CPU doit être énorme, et c'est d'autant plus vrai qu'une photo du bousin circule.

À l'instar des mulots pour grosses mimines, toutes les mains ne pourront pas porter ce GENOA, les doigts blanchis et lardés d'ongles longs -qui mériteraient une manucure- de la photo étant au bord de la rupture et sur le point de lâcher le précieux sésame, qui doit coûter un bras -au hasard celui qui tient le CPU-.

C'est surtout une façon de montrer que le lancement se fera bien en 2022, et qu'AMD est sur les rails. Pour ce qui est des perfs, on attendra les tests, Phoronix et/ou Anandtech en faisant sur ce thème particulier des CPU de serveurs.