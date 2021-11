Si vous avez investi un jour dans un Rasberry Pi, alors vous avez sûrement dû goûter à la joie de choisir sa distribution, c’est-à-dire la saveur de l’image système (ce fut notre cas, au Comptoir — affaire à suivre). Entre Rasberry Pi OS (ex-Raspbian) et ses versions lite et desktop, NOOBS, XBMC pour les Media Center, RetroPi, et un bon tas d’autre encore, la décision est rude. Pour autant, la solution officielle Rasberry Pi OS est un bon point de départ : basé sur un Debian, elle offre de manière générale un bon compromis entre sécurité et personnalisation, tant que vos besoins ne sont pas outrageusement spécifiques.

Or, jusqu’à quelques jours, la dernière version était basée sur Buster, la dixième mouture de Debian, depuis succédée (mi-août [comme les chats] 2021) sur les architectures classiques par la 11ème, prénommée Bullseye. Ainsi, notre Raspberry Pi OS s’est assez logiquement mis à jour, introduisant des changements au niveau de l’interface graphique, la présence d’un nouvel éditeur Python, Thonny, mais également sous le capot avec la prise en charge totale de GTK+3, l’ajout de notifications, et, surtout, le pilote vidéo KMS, auparavant expérimental.

Non seulement il a l’allure des grands, mais aussi leurs soucis !



Souci : ce pilote est récalcitrant pour les définitions sortant de l’ordinaire, et certains logiciels se sont retrouvés incompatibles, notamment certains servant à piloter des HATs — modules à fixer directement sur le GPIO. Des régressions inconcevables pour une partie des utilisateurs, n’hésitant pas à qualifier cette release de version alpha. Attention donc, contrôlez vos ardeurs quant au apt-dist upgrade : il va encore falloir quelques patchs avant que le système ne soit totalement utilisable. (Source : Tom’s Hardware)