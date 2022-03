En attendant l'OLED, si jamais on voit ça un jour sur nos écrans PC, il faut faire avec ce qu'on a. Le LED a bien évolué quand même depuis des années, avec moins de fuites de lumière sur les côtés et les angles, et un rétroéclairage plus fin grâce au découpage de la dalle en plusieurs zones, chacune ayant le sien pour plus d'uniformité. Actuellement, le grand saut fait sur le 16/9 concerne les écrans de 32 pouces, UHD, à fort taux de rafraichissement 144 Hz, et Adaptive Sync. On a vu de grosses promos sur le M32U de GIGABYTE, constituant le ticket d'entrée de ce marché, un autre acteur se pointe.

Ce n'est autre que Dell, avec son G3223Q, ce qui fait beaucoup de fesses mine de rien, soit 6446 ! Il arbore les specs décrites au-dessus, le tout avec une dalle Fast IPS plane, ayant une luminosité à 600 cd/m² lui conférant le label HDR600, un contraste encore faiblard de 1000:1 et un temps de réponse de gris à gris de 1 ms. Il est AMD FreeSync Premium Pro, mais nul doute, comme ses concurrents directs, il saura fonctionner en G-Sync Compatible même si NVIDIA ne l'a pas validé. La bonne idée, c'est l’arrière du moniteur qui a un ruban LED qui entoure des ouïes de ventilation. Il a 2 x HDMI 2.1 et 2 DP.

Il pèse 6.03 kg, pour un prix de 759 $ des Américains, soit plus de 125 $ le kilo, même si cette donnée ne veut rien dire, elle est amusante !