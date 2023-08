Grâce à l'Odyssey G9 57", pas de malus écologique (mais du DUHD)

Voilà qui risque de ne pas plaire ni aux pauvres ni à ceux qui n'aiment pas les formats larges. Mais bon, puisque nous parlions d'OLED hier, on nous pouvait pas ne pas parler de ça. Imaginez un peu la bête : 2 x 32" côte à côte réunis sur une seul dalle. Imaginez le nombre de pixels stratosphériques sur une telle dalle :16,5 millions. Seize-virgule-cinq-millions-de-pixels !!! Le LCD n'a pas encore tout à fait dit son dernier mot, et plus précisément chez Samsung qui continue de garnir sa gamme Odyssey qui avait marqué les esprits à son arrivée en juin 2020, tant par l'audace du concept que par les défauts de jeunesse. Depuis, cette gamme a engendré d'autres tailles — 24", 27", 28", 32", 34", 43", 49", 55" — & d'autres prestations pour parler à l'ensemble du marché.

Niveau taille justement, l'Ark avait déjà placé la barre assez haute avec ses 55" incurvé 1000R 16:9 affichant une définition UHD de la taille d'un TV de salon. Et bien visiblement, puisque les flat-six ou encore les V8 ritals n'ont pas vraiment le vent en poupe avec un malus écologique galopant, Bob du marketing a du se dire qu'il fallait là saisir l'opportunité, avoir une vision 360°, et répondre au besoin de compensation, car oui, il est scien-ti-fi-quement prouvé qu'un lien existe.

Prompt à assumer cela, et après l'avoir dévoilé lors du dernier CES en janvier, voici venu et avec une disponibilité pour le 15 septembre prochain l'Odyssey Neo G9 57". 57 pouces de ce fantastique format 32:9 — un avis un peu subjectif, mais un peu objectif aussi. 1,44m de diagonale vs 1,24m sur un G9 49". C'est monstrueux, et pourtant nul doute qu'une fois installé, on s'y habituera très vite.

Sur une telle surface disponible, ce sont l'équivalent de deux écrans UHD côté à côté ; deux fois de l'UHD que vous pourrez affiche, ça fait 7680 x 2160 pixels. On ne va pas s'attarder sur les specs, elles sont assez proches du G9 Neo, si ce n'est que l'on passe compte tenu de la surface à un local dimming sur 2392 points, contre 2048 pour son pendant 49".

Odyssey G9 NEO 57"

LS57CG952NUXEN G9 OLED

LS49CG954SEXEN G9 NEO

LS49AG950NPXEN G9

LC49G95TSSRXEN Dalle dalle SVA 32:9

incurvée 1000R



"Quantum Mini-LEDs"

Rétroéclairage avec Local Dimming sur 2392 zones dalle QD-OLED 32:9

incurvée 1800R



c'est du OLED donc... tout est dit dalle SVA 32:9

Incurvée 1000R



"Quantum Mini-LEDs"

Rétroéclairage avec Local Dimming sur 2048 zones dalle SVA QLED 32:9

incurvée 1000R



Rétroéclairage avec Local dimming pourri sur 10 zones Définition DUHD / 7680 x 2160 DWQHD / 5120 x 1440 Temps de réponse 1 ms GtG 0.03 ms GTG 1 ms GTG Fréquence et Synchronisation 240 Hz (natif)

AMD FreeSync Premium Pro

G-Sync compatible 240 Hz (natif)

AMD FreeSync Premium Pro

VESA adaptive sync 240 Hz (natif) AMD FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible 240 Hz (natif)

AMD FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible Luminosité 420 cd/m² 250 cd/m² 420 cd/m2 420 cd/m2 HDR DisplayHDR 1000 DisplayHDR true black 400 Display HDR2000 powered by Samsung Display HDR1000 Contraste statique 2500:1 1000000:1 4000:1 2500:1 Trucs de Couleur 10-bit

DCI-P3 95 % 10-bit

DCI-P3 99,3 %

10-bit sRGB 125%

DCI-P3 95 %

Adobe RGB 92% Delta E<2 10-bit sRGB 125 % DCI-P3 95 % Adobe RGB 92 % NTSC 88 % Autre Eclairage RGB Core Lighning+

Smart Hub Eclairage RGB Core Lighning+

SoC Neo Quantum Pro avec une chiée de trucs smart Éclairage RGB core lightning Compatible DP DSC Mode "low input lag" @2 ms Éclairage RGB core lightning Mode "low input lag" @2 ms Connectique 1 x DP 2.1

3 x HDMI 2.1

2 x USB 3.0 1 x DP 1.4

1 x HDMI 2.1

1 x µHDMI 2.1

2 x USB type-C

Wi-Fi 5 + BT 5.2

HP 2 x 5 W >1 x DP 1.4

1 x HDMI 2.1 2 x USB 3.0 2 x DP 1.4 1 x HDMI 2.0 2 x USB 3.0 Ergo' Inclinable, hauteur et pivot

fixation VESA 100 x 100 (attention au déport du poids dû au niveau de courbure de la dalle) Poids 19 Kg

15,4 Kg sans pied 12,9 Kg

9,2 Kg sans pied 14,5 Kg

11,9 Kg sans pied 16,7 Kg

14,1 Kg sans pied Conso typique 59 W 75 W 55 W 108 W Lancement Septembre 2023 Juin 2023 Juillet 2021 2020 MSRP 2499 € 2199 € 2199 € 1529 € Page Officielle LS57CG952NUXEN LS49CG954SEXEN LS49AG950NPXEN LC49G95TSSRXEN

Si l'aspect financier de ces monstres ne vous rebute pas, il ya bien deux défauts majeurs à relever tout de même. D'abord, allez trouver du wallpaper en 7680 x 2160 : il va falloir bien entrainer Midjournery ou Craiyon. C'est purement de la mauvaise foi, car un setup dual screen en UHD étant relativement courant, le web en regorge. Autre gros défaut, une telle dalle, il va falloir lui donner à manger avec un GPU apte à le faire ; ça donnera un sens à l'AD102 qui zone dans votre tour en se faisant royalement ch*er depuis son installation, faute de titres AAA / UE5 ou autre qui déboitent pour la faire chauffer dignement.

À noter également que l'ARK se voit être upgradé en version 2023, estampillé G97NC, entre autres dans sa gestion multisources et sur les possibilités de split-screen.