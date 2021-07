Le constructeur chinois Skyworth n'est pas du tout une marque très connue chez nous ou en Europe de manière générale, mais ce partenaire de LG pour la fabrication de ses téléviseurs tente depuis quelques années de se faire connaitre dans l'hexagone. En France, elle s'appuie notamment sur une branche de sa propre division STRONG, entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de téléviseurs et d'équipements de réception, et qui possède déjà bon nombre de points de vente régionaux en Europe.

À ce stade, on ne sait évidemment pas si l'écran ci-dessous a une chance de se retrouver un jour dans nos contrées, mais tout peut arriver. Le G90 de Skyworth est a classer dans la catégorie de moniteurs brouillant la séparation entre écran de PC et téléviseur, celle des diagonales de 40 pouces et plus destinée à opposer les téléviseurs des grandes marques sur le marché du gaming, particulièrement celui des consoles. En l'occurrence, la concurrence de ce G90 sera incarnée par des TV telles que les très plébiscités CX et C1 OLED de LG, mais aussi des moniteurs tels que le futur AORUS FO48U de GIGABYTE, avec lequel il aura d'ailleurs des points communs, signe que la dalle pourrait également provenir de chez LG Display.

À cet égard, les caractéristiques du Skyworth G90 sont assez plaisantes, clairement définies afin de pouvoir le mettre au service d'une des dernières consoles, une impression renforcée par l'absence apparente de DisplayPort, mais le PC aussi fait partie du marketing. En contrepartie, l'écran possédera deux prises HDMI 2.1. Bref, il n'est pas loin d'un FO48U de GIGABYTE, mais lui reste inférieur sur le papier. On imagine que c'est sur le prix que le G90 pourrait tirer son épingle du jeu. En attendant de connaitre celui de l'AORUS, le G90 est disponible en précommande en Asie pour l'équivalent de 1950 €, une cartouche un peu grosse quand on pense à l'alternative d'un téléviseur OLED, et imaginons qu'il serait d'autant plus cher s'il venait à franchir les frontières de la Chine pour venir étoffer les étalages européens. (Source)