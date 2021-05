Les casques sans-fil sont devenus un des standards majeurs de nos jours, avec notamment l'utilisation de dongle USB maison améliorant considérablement les possibilités et la qualité du son sur les casques audios gamings. Toutefois, les modèles se veulent de plus en plus versatiles dans le haut de gamme, préférant être tout autant efficaces pour les jeux vidéos et le multimédia, ce qui demande à ce que leur connectivité soit compatible avec le plus grand nombre de machines. Car d'un côté, nous retrouvons les connexions filaires pour les ordinateurs et les consoles, de l'autre, la prise jack disparait progressivement des téléphones, ne laissant plus que le Bluetooth ou les prises USB-C de disponibles.

Corsair a donc mis à jour son concept de casque haut de gamme et multitâche avec le Virtuoso RGB Wireless XT, qui ressemble très fortement au modèle SE que nous avons testé sur le Comptoir. Au menu, il semble il y avoir très peu de changement sur le casque lui-même ou le dongle, sauf un point très important dans ce cas présent : il peut gérer une communication Bluetooth aptX HD, le protocole haut de gamme de chez Qualcomm et qui est utilisable sur une très grosse partie des smartphones récents sous Android ou sur Windows 10. Cela permettra d'augmenter les possibilités de connexions sans-fil, et le rendant plus facilement compatible avec les appareils mobiles de dernière génération, qui suppriment de plus en plus le port analogique Jack. Bon par contre, cette amélioration a un cout : 60 $ US sur la boutique américaine.