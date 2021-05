Petite mise en garde officielle de MSI concernant un clone mal intentionné de son outil phare d'overclocking et monitoring de cartes graphiques, Afterburner - compatible avec la majorité des GPU Nvidia et AMD du marché, qu'ils soient ou non siglés MSI. En effet, le constructeur a découvert récemment l'existence d'un logiciel malveillant prenant l'apparence de son célèbre software et qui pourrait apparemment contenir virus, cheval de Troie, keylogger ou tout autre type de bout de codes pas forcément sympathiques. Le faux logiciel en question était alors logé et distribué illégalement depuis un site en aucun cas affilié à la marque, mais ayant empruntant l'aspect du site officiel de MSI à l'adresse suivante : afterburner-msi.space.

Heureusement, la vilaine page en question n'est plus accessible, le nécessaire ayant probablement déjà été effectué pour le mettre hors d'état de nuire, comme MSI l'avait d'ailleurs annoncé. Nous sommes donc saufs, ouf ! Néanmoins, le programme pourrait toujours se balader sur la toile, vigilance, donc. Au passage, le constructeur en a aussi profité pour préciser que son propre site n'a en aucun cas été compromis lors de cette affaire. En tout cas, si vous voulez de l'Afterburner pour votre GPU, c'est de préférence sur le site officiel msi.com qu'il faudra le faire. Au moment de la rédaction (hier soir), l'option de télécharger l'outil ne fonctionnait pas, apparemment désactivé le temps d'une maintenance parfaitement routinière. C'est peut-être une coïncidence, mais MSI a aussi récemment retravaillé la page de de son logiciel, avec un bouton de téléchargement plus flagrant que le précédent qui était enfoui en bas de page. En contrepartie, la nouvelle page est désormais bien "lourde" et affole uBlock...