Il n'est pas le constructeur le plus actif ni le plus médiatisé sur le marché de l'écran, contrairement à LG, Samsung, ASUS ou encore Acer, mais ça ne l'empêche pas d'assurer une certainement présence sur le terrain. Au rang des nouveautés "écrans de PC" de la marque en 2020, on se rappellera notamment de son moniteur écofriendly 243BP et de ses deux 1080p @144 Hz pour l'entrée de gamme du joueur. Sinon, souvenez-vous aussi que Philips est l'un des rares constructeurs (le seul ?) à proposer un écran 32/10, un 43 pouces avec une définition de 3840 x 1200 @100 Hz, un bel hommage contemporain au feu le 16/10 et son 1920 x 1200 (snif) !

Pour en revenir au sujet, une nouvelle référence est apparue sur le site de vente du chinois Taobao, où il n'est pas rare d'y voir apparaître certaines nouveautés avant leur dispersion sur le marché mondial, mais il faut tout de même prendre les spécifications affichées avec des pincettes. L'écran se nommerait 329M1RV, serait dédié aux joueurs et proposerait une recette assez intéressante, surtout pour les yeux d'un public n'étant pas séduit par les dalles incurvées (une forme assez inutile en dessous d'une certaine taille) ni les écrans trop grands, mais qui recherchent tout de même un écran gaming relativement capable.

À cet égard, la dalle 32 pouces parfaitement plane de l'écran afficherait une définition de 3840 x 2160 sur les bases de la technologie "Fast IPS", que tous les OEM se mettent désormais à proposer petit à petit, une appellation impliquant un temps de réponse G2G de 1 ms seulement, de quoi permettre à l'IPS de n'avoir plus grand-chose à envier aux autres technologie d'affichage LCD. Toujours au rang des qualités, un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec le support de l'adaptive sync façon Nvidia et AMD, et une calibration d'usine dE<2 des couleurs. L'écran intégrerait aussi des LEDs RGB pour le support de la fonctionnalité d'éclairage d'ambiance Ambiglow, que le fabricant utilise aussi sur ses téléviseurs - ça se prend.

Les caractéristiques restantes s'annoncent un poil plus banales : un contraste statique de 1000:1, une luminosité de 400 cd/m2 , des angles de vue 178/178°, une profondeur des couleurs de 10-bit (8-bit + FRC ?) et une couverture à 95 % de l'espace DCI-P3. Ces éléments sous-entendent au moins une certaine forme de support pour un flux HDR, peut-être même avec la présence d'une certification DisplayHDR 400, mais dans tous les cas ça ne permettra rien d'extraordinaire en matière de HDR. La connectique aussi semble standard, avec du DP 1.4, de l'USB Type-C et du HDMI 2.0 (a priori pas de HDMI 2.1, dommage), ainsi qu'une sortie audio 3,5 mm.

S'il ne s'annonce pas comme étant l'écran le plus en pointe des technologies pour les joueurs, il faut noter que les écrans 32 pouces 4K UHD à 144 Hz sont encore assez rares pour l'instant, il faut généralement se contenter d'une dalle 27 pouces pour obtenir des caractéristiques équivalentes, ou viser un écran beaucoup plus grand et coûteux - alors espérons qu'il y en aura d'autres. À voir maintenant quand et à quel prix Philips proposera ce nouveau jouet en Europe.