ASUS a présenté une nouvelle bête du côté de l’Asie. PG329Q qu’elle s’appelle, une sorte de version pauvre plus sage du très cher PG35VQ, paru l’an dernier après beaucoup (beaucoup) de retard. La dalle est plus petite et les caractéristiques sont plus modestes, il faudra de satisfaire de 31,5 pouces et une définition « seulement » WQHD (remplaçante en devenir du 1080p ?), mais avec un taux de rafraîchissement élevé comme le proposent pratiquement tous les derniers écrans taillés pour du jeu.

Outre les 175 Hz, ASUS vante aussi un temps de réponse gris à gris de 1 ms, un mélange rare rendu possible par la technologie « Fast IPS », que l’on trouve par exemple aussi sur le 38GL950G de LG. Enfin l’adaptive sync est de la partie, et ça fait toujours du bien de le dire maintenant que le mot sous-entend dans la majorité des cas une comptabilité FreeSync et G-Sync pour l’écran, youpi ! Le reste, c’est ci-dessous :

ASUS ROG SWIFT PG329Q Dalle 31,5 pouces « Fast » IPS Définition 2560 x 1440 (WQHD) Temps de réponse 1 ms GTG (en mode « Fast ») Fréquence et Synchronisation 144 Hz (natif) 175 Hz (overclocking)

Adaptive Sync (certifié FreeSync, certification G-Sync en cours) ELMB Sync (réduction du motion blur, identique à DyAc de BenQ, VRB d’Acer ou PureXP de ViewSonic) L’ELMB Sync est utilisable simultanément au VRR Luminosité au moins 600 cd/m2 (peak, HDR) HDR Display HDR 600 Contraste statique 1000:1 Trucs de Couleur 10-bit DCI- P3 98% sRGB 160 % Connectique Mystère Ergo' Mystère Dispo Q4 2020 Prix MSRP It’s ROG, baby! Page Marketing L'annonce officielle. Concurrent Acer Predator XB323U

ASUS n’a visiblement toujours pas jugé bon de revisiter l’esthétisme ROG, le PG329Q partage ainsi la majorité de l’ADN des écrans ROG précédents, mais point de RGB dans le pied, la portion compatible Aura Sync se trouve ici à l’arrière de l’écran, ce qui a le mérite d’être plus discret. Pas un mot pour donner une idée du prix du bouzin, s’agissant d’un écran ROG, n’en attendez pas de la tendresse pour le porte-monnaie. En tout cas, une alternative existe (enfin, va exister), il s’agit du Predator XB323U d’Acer. Ce dernier est déjà vendu en Chine pour l’équivalent de 750 euros et pourrait arriver en Europe d’ici l’automne.