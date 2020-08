Toujours plus de fuites et de rumeurs sur Big Navi

Nous le savons d'avance, vous nous direz "Encore une rumeur ? Mais que font les constructeurs cet été ? Toujours aucune annonce officielle ?". Et en ce sens, vous avez raison, car de plus en plus le mutisme amène à des rumeurs et fuites - organisées ou non, au choix selon vos convictions - qui se propagent sur Internet. Mais toutes ne sont pas forcément de simples délires, et certaines sources sérieuses amènent parfois des éléments tangibles dans la soupe des ragots, comme aujourd'hui avec Twitter.

[Sienna Cichlid / Navi21] ????



> 4 Shader Engines

> 2 Shader Arrays per Shader Engine

> 5 WGPs / 10 CUs per Shader Array

> 4 RBs per Shader Engine



80CU total as a max config pic.twitter.com/LsDcfa0vF1 — _rogame (@_rogame) July 31, 2020

Il serait donc probable que le prochain gros GPU de chez AMD, nommé Navi 21, Sienna Ciclid ou encore Big Navi, soit équipé de 80 CU répartis en 4 Shader Engine x 2 Shadder Array x 10 Compute Units, de quoi faire rêver les fans des rouges. Mais attention cependant, de telles spécifications sont celle pour le maximum, ce qui ne sera pas forcément des valeurs que nous retrouverons sur des cartes graphiques finales. Cela reste potentiellement le double de Navi 10 de ce côté, mais il faudra voir sur le terrain ce qu'il en est réellement.

Toutefois, les rapporteurs de cette rumeur sont @_rogame et @komachi_ensaka, des comptes Twitter qui visent pas loin du centre de la cible en général. Mais il faut prendre du recul, car cela pourrait faire comme le GPU Arcturus, qui est donné à 128 CU alors que les rumeurs donnent la Radeon Instinct MI100 à 120 CU uniquement. Bref, encore de quoi jeter de l'huile sur les braises brûlantes des impatients, qui attendent depuis longtemps une vraie réponse d'AMD face à NVIDIA sur le haut de gamme gaming. (source : Videocardz)

