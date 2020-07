La série Freezer 13 disparait au profit de la nouvelle 13X chez Arctic. Il y a 4 modèles qui la composent, deux pour les CPU AMD AM4, et deux autres pour les CPU Intel LGA115x/1200. Globalement, hormis les fixations et les moulins, les radiateurs sont tous les mêmes. Ils mesurent 137mm de hauteur x 108.5 mm de largeur x 85.5mm de profondeur, pèsent 425g et sont parcourus par 3 caloducs de 6mm de diamètre en U. Ces derniers alimentant en chaleur les 44 ailettes d'aluminium épaisses de 0.4mm. La base est déjà prête à être posée puisqu'il y a de la MX-2 pré appliquée. Se pose dessus un moulin de 92mm de diamètre, voilà le design général des 4 radiateurs :

Il y a, comme on vous le disait, 2 modèles AM4, nommés A13X et A13X CO, et 2 pour Intel nommés i13X et i13X CO. Entre non CO et CO, la différence se situe au niveau de la qualité du ventilateur, et surtout celle de son moteur. Les non CO auront droit à un roulement type Fluid Dynamic, tandis que les CO passeront sur du Double Ball. Ils sont tous PWM, à 4 pins, et moulinent de 300 à 2000 tours par minute, et sont garantis 6 ans !

La disponibilité est annoncée comme immédiate, les tarifs sont attractifs, entre 22 et 26€ selon le bousin.