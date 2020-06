Acer avait de l’idée pour se démarquer sur un marché de la chaise gaming — équipement indispensable, parait-il, pour profiter d’une meilleure dextérité et gagner quelques FPS imaginaires par rapport à une chaise de bureau traditionnelle —, où l’on trouve aujourd’hui de très nombreuses options à tous les prix et de qualité (malheureusement) très variable. Heureusement, il ne s’agit pas d’une bête intégration de RGB — d’autres l’ont déjà essayé — ni d’une ventilation mécanique - déjà fait aussi chez Tt. Que nenni, Acer est carrément passé à la prochaine étape de l’évolution du segment en partenariat avec OSIM, un spécialiste du fauteuil de massage basé à Singapour ! Et voilà, vous avez deviné…

Oui, cela ne se voit pas d’ici, mais la Predator Gaming Chair x OSIM intègre bel et bien quatre éléments massant dans le dossier (2 de chaque côté de la colonne) pouvant se déplacer le long du dos, jusqu’à la nuque et les épaules. Une télécommande est intégrée dans l’un des repose-poignets et propose 3 programmes préenregistrés, mais il est aussi possible de concentrer le massage sur une seule et zone et de masser jusqu’à 6 différents points des épaules. En sus, Acer a aussi fait poser deux enceintes Bluetooth, un pour chaque côté du repose-tête. On image déjà sans mal la séance de massage zen entre deux guérillas sur Fortnite…

Pour le reste, c’est une chaise gaming en faux cuir comme beaucoup d’autres, si ce n’est qu’elle est un peu plus large qu’une Predator standard. Elle bougera un peu dans tous les sens, par exemple, le dossier est inclinable à 145°. Accessoirement, la Predator Gaming Chair x OSIM est compatible avec le fameux Thronos, un équipement à 14 000 boules et un WAF de 0/20.

Alors, la vraie bonne idée innovante ? On admire l’initiative et il faut reconnaître que c’est déjà bien plus utile que du RGB. Naturellement, une telle machinerie doit être alimentée, Acer n’a pas dit comment, mais il y a fort à parier que cela se fera sur secteur, donc avec un câble entre les pattes. À voir aussi la durabilité du système, ce genre d’objet massant n’étant pas systématiquement exemplaire en la matière. Acer n’a pas non plus donné de prix, et vu la particularité du machin, il faut certainement s’attendre à une bonne cartouche bien épicée. Sinon, pour se relaxer à faible coût et réduire ses douleurs, rien ne vaut encore de se lever régulièrement et de réduire un peu le temps devant l’écran (certes, plus facile à dire qu’à faire), le tout avec un peu de sport histoire de redécouvrir certains muscles...

Pour le blabla sur la chaise, c'est à partir de 43:00.