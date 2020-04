Après le fameux câble HDMI RGB, voilà qu’un nouveau périphérique RGB certifiée inutile est arrivé des tréfonds des internets : une clef USB. Outre l’inutilité d’illuminer un périphérique dont la vocation est davantage de voguer de machine en machine que de rester planté sur une tour, le bousin a encore d’autres surprises pour nous.

Pour commencer, l’objet provient de TeamGroup, une entreprise ayant déjà fait le tour de nos colonnes pour ses barrettes de RAM ou... son SSD autowatercoolé, qui mettait la barre haute en matière de gadgets. Pour ce qui est de la technique, cette clef propose 128 Go en USB 3.2 Gen1 (c’est-à-dire 3,0, une fois déjouée les renommages des normes), pas vraiment de quoi décoiffer.

C’est normalement à ce moment que vous réalisez qu’un périphérique RGB est fait pour être contrôlé et nécessite donc un logiciel dédié. Or, pour un dispositif de stockage ambulant, cela semble très mal parti ! Du coup, le prétendu RGB n’est en fait qu’une bête LED d’activité affichant trois couleurs selon le taux de remplissage de la clef : bleu sous les 85 %, jaune entre 81 % et 92 %, et rouge au-delà des 93 %. Déception ! Cela n’empêche pas le marketing de crier haut et fort la compatibilité avec les consoles PS3, Xbox One et Xbox 360, si jamais vous vouliez rajouter un peu de couleur à votre mod RGB : une belle utopie !

Au niveau de prix, tablez sur 25 $ hors taxes, si vous trouvez un revendeur daignant livrer en temps et en heure en Europe en ces jours de confinement. Parés à ne pas commander ?