L’ère du RGB à outrance n’est pas encore terminée et il faudra donc encore s’accrocher un peu en attendant le début de l’âge de la sobriété, l’étape suivante logique du cycle éternel de la mode ! En attendant, on continue à vivre de grands moments hauts en couleur, jusque dans notre pâtisserie du Comptoir ou pour la coiffure 2020 de Pascal (cela dit, on attend toujours que ça pousse), et on avait même pris le temps d’un Dur du Dur pour vous expliquer le fonctionnement du RGB dans notre matos de tous les jours.

Par contre, cela faisait un p’tit moment depuis le dernier grand jour pour l’humanité, qui était celui où Lian Li avait découvert que le RGB se prêtait aussi à merveille pour les câbles d’alimentation ! Justement, il est aussi question de câble aujourd’hui, sauf qu’il est externe et qu’il sert à acheminer pixels et sons entre machine et écran : c’est l’ARQUUS W73 !

Tout d’abord, il s’agit d’un câble HDMI 2.0b comme un autre pour toute sorte de machine compatible, ce qui sous-entend une bande passante maximale de 18 Gb/s et une capacité à transporter un signal 4K à 60 Hz, ainsi que du HDR10/HLG. Le constructeur vante aussi le support de 32 canaux audio et d’une fréquence d’échantillonnage audio de 1536 kHz, ainsi que le design fin et flexible, mais surtout l’usage de fibre optique !

Bien sûr, ce n’est absolument pas le premier câble du genre avec de telles caractéristiques, des câbles HDMI en fibre optique sont déjà commercialisés couramment, l’intérêt de la fibre étant d’éviter les pertes (parfois importantes) de fidélité sur de longues distances. À ce propos, le câble de Vivify est proposé à 2,7 et 4,5 mètres, à se demander si l’usage de fibre optique était vraiment nécessaire. Toutefois, si l’on considère — selon les tests — qu’un signal 1080p natif non compressé peut déjà perdre jusqu’à 15 % de ses données sur 3,05 mètres, il pourrait y avoir un intérêt pour les plus exigeants.

RGB intensifies !

Enfin, la vraie particularité de l’ARGUUS W73 réside bel et bien dans son diffuseur propriétaire s’étendant d’un bout à l’autre du câble, illuminé grâce aux LED RGB intégrées, entièrement personnalisables via le logiciel maison Vnode et même compatible avec l’écosystème Chroma de Razer ! En somme, un câble que l’on aura peut-être un peu moins envie de ranger que les autres. Par contre, on s’inquiète tout de même du fait que le marketing de Vivify n’ait mentionné aucun placage en or 24K des connecteurs... Mais où va-t-on ?

Bon, si l’affaire est déjà hors de question pour la foule anti-RGB et celle qui n’a que faire d’un câblage premium, pour les autres, c’est le prix qui sera franchement dur à avaler : 99,99 $ et 139,99 $ ! Des tarifs assez peu réalistes, alors que l’on trouve des câbles HDMI en fibre optique à longueur équivalente ne coutant en moyenne qu’un tiers de ces prix. Bref, un câble de luxe garanti deux ans et qui sera proposé en Europe et aux US chez Amazon…