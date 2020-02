Après une brève apparition l’an dernier à Madrid, l’AOC AGON AG353UCG a réussi à se tracer une place jusqu’au marché grand public - grand, mais aussi fortuné.

Car l’AG353UCG, digne successeur de l’AG352UCG6, offre largement de quoi asphyxier une RTX 2080 Ti : 35" se répartissant 3 440 x 1 440 px dans sa sauce 21:9 (jusque là, rien d’extravagant pour un moniteur haut en gamme pour le jeu), mais surtout 200 Hz sur une dalle VA HDR Julien courbée à 1800R offrant un temps de réponse de 2 ms, compatible G-Sync Ultimate qui plus est. Rajoutez à cela la technologie Quantum Dot, la certification VESA DisplayHDR 1000 et le sacro-saint RGB à l’arrière et sur le pied, et voilà de quoi le prendre sérieusement (son pied, si vous suivez bien).

En chiffres, cela se traduit par 90 % de l’espace de couleur DCI-P3, un contraste statique de 2 500 : 1 pour un réglage possible en hauteur sur 120 mm. Enfin, la connexion avec la machine hôte s’effectuera via de l’HDMI 2.0 ou du DisplayPort 1.4, un classique toujours aussi bon pour ces bandes passantes.

Avec de telles caractéristiques, c’était sûr en fait que le prix allait exploser. Et pour 2 509 € — c’était sûûûûr ! Mais c’était sûûûr ! –, cela n’a pas manqué, mais cela offre cependant de quoi concurrencer les 2 800 € du PG35W de chez ASUS, et ceux dès la fin février (la page produit étant à l’heure actuelle encore aux abonnés absents). Vous êtes pleins aux as comme Crésus ? Pas de soucis, vous pouvez foncer ! Pour le reste, il va falloir sérieusement attendre que ces technologies atteignent des tarifs un peu plus doux...