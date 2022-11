Si la RTX 4090 a attiré les regards pour ses performances hors normes et son prix, qui reste néanmoins moins violent que celui, exagéré, de la RTX 3090 Ti il y a 6 mois, c'est pour des soucis de connecteur 16 pins qu'elle occupe l'espace. Le défaut ne vient pas de la carte, mais de l'adaptateur 12VHPWR, et de sa conception, il y a fort à parier que dans le lot, certains sont mieux faits et ne poseront pas de problème. Si un connecteur 16 pins vous stresse, alors que diriez-vous si la carte en avait deux ? Vous diriez que c'est trop, que ça multiplie les craintes par deux, mais que ce ne serait pas impossible qu'il n'y ait pas besoin des "8" prises pour alimenter la carte, et qu'en dispatchant la charge sur plus de faisceaux électriques, on diminue le risque de fonte. Ce ne sont que supposition, mais il y a peu de chances que GALAX ait conçu sa RTX 4090 HOF dans cette optique.

L'essence même de la série, c'est maxi perfs, donc maxi alimentation électrique, pour faire péter des records. Le PCB, traditionnellement blanc sur la série, accueille un AD102-300, et pas moins de 28 + 4 phases, contre 20+3 par exemple à la RTX 4090 Founders Edition, elle-même ayant un PCB capable de 22 + 4. Et donc, voilà la grosse originalité de ce modèle, une première pour une carte "grand public", ce sont les 2 connecteurs 16 pins, ce qui octroie juste 1275 W de TDP à la carte en comptabilisant le slot PCIe. Pas de date de commercialisation ni de prix, la carte semble encore à son état de larve pour testeurs d'overclocking extrême, mais elle arrivera un jour, sous quelle forme définitive ? (Source)