Vous avez pu lire nos tests des différents processeurs nouvelle génération dans nos colonnes. En bas, 13600K et 7600X se battent, mais pas avec les mêmes armes. En production, l'architecture hétérogène du 13600K ne laisse aucune chance au 7600X, seulement bridé à 6 coeurs et 12 threads quand son concurrent dispose de 6 coeurs Performance & 8 coeurs Efficients pour 20 threads. En revanche, en gaming, sur RTX 3080 Ti, le 7600X se retrouve une poignée de pourcents devant son ennemi du jour. La question, puisqu'en applicatif, la sentence est irréversible et irrémédiable, c'est de savoir comment ils s'en sortent avec le meilleur GPU du moment, et sûrement des deux années à venir puisque RDNA 3 concurrencera la RTX 4080.

Techspot a fait le duel, dans les 3 définitions standardisées, et c'est variable selon le moteur et le jeu. En FHD, le 7600X est 5 % plus véloce que son frangin, dont on sait que les coeurs E ne sont quasiment pas usités pour du gaming depuis un article mené par TPU. Le grand écart s'observe avec Battlefield 5, 36% à l'avantage du 7600X, mais aussi Halo Infinite 14 % en faveur du 13600K.

En glissant en 1440p, l'avantage du 7600X tombe à 4 %, +56 % pour BF 5, +29 % pour Horizon Zero Dawn, -8 % pour Kingdom Come Deliverance. Enfin, en UHD, l'avantage du 7600X glisse à 2 %, c'est anecdotique, mais encore et toujours assez volage selon le jeu. On ne peut pas dire qu'un ou l'autre des CPU prend un net avantage sur son concurrent, même si les chiffres donnent raison au 7600X. En fait, l'AM5 est neuf et très cher, tandis que le LGA1700 est moins cher mais moins pérenne puisqu'en fin de vie commerciale, alors que techniquement il offre PCIe 5.0 et DDR5. Le choix est là !