Avec la période Bulldozer, AMD a vécu ses pires années, obligé de vendre à bas prix ses puces et à bout de bras ses infrastructures pour renflouer les pertes colossales qui s'accumulaient chaque trimestre. Avec Ryzen, sous l'impulsion de Jim Keller, la firme a commencé à changer le regard des passionnés, qui ont vu petit à petit une génération tout à fait crédible et performante, surtout en applicatif. Au gré des évolutions, amenant à Zen 3, AMD a su combler son retard en gaming au point de devenir le leader, tellement d'années après l'Athlon 64 ! Rocket Lake permet aux bleus de reprendre la couronne pour 4 petits pourcents en FHD, mais ces puces sont tellement loin en applicatif que cela n'a pas changé la dynamique positive dans laquelle s'est roulé AMD depuis plus de 4 ans maintenant.

Il y a des signes qui montrent que ça se vend bien côté rouge, on pense à Mindfactory qui publie ses résultats de temps en temps, ou encore la plus grosse base de joueurs, Steam. Ce dernier vient de mettre à jour sa base, et on y voit nettement AMD grappiller des parts. Le rapport de force est désormais, sur Steam donc, 30% d'AMD contre 70 % d'Intel. Si le ratio semble encore largement favorable au géant bleu, c'est qu'il avait une avance si large que ça prend du temps pour que les gens renouvellent leur plateforme et glissent du côté de l'Empire Galactique. On note également que le volume des 4 et 6 coeurs diminue à la faveur des 8 coeurs et plus. La tendance CPU est marquée, mais l'avenir est plein de surprises. Entre Zen 3+ et Zen 4 d'un côté, et le retour pressenti d'Intel avec Alder Lake, les choses devraient être plus serrées dans l'avenir, ou stables.