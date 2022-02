Les boitiers PC gaming sérigraphiés, c'est à la mode et Cybertek surfe sur cette relative nouvelle tendance à pleines jambes tel un Brice à Nice ! Au passage, voici plusieurs exemples de créations du revendeur pour vous mettre dans le bain. Une façon de mettre la main un boiter qui sort un peu du lot sans fait trop d'effort soi-même et si vous n'êtes pas un artiste dans l'âme. Après tout, c'est toujours sympa dans un monde où ce type de hardware se multiplie à une cadence soutenue, mais se ressemble tout de même souvent beaucoup. Bref, c'est une initiative sympathique qui peut faire la différence. NZXT l'a bien compris aussi avec sa gamme de boitiers CRFT !

Validée par Techland et en collaboration avec ASUS, Intel, NVIDIA et Crucial, leur dernière création s'inspire du nouveau titre de Techland, dont elle vient donc célébrer le nouveau titre Dying Light 2 : Stay Human. C'est l'un des premiers gros titres de 2022 (d'ailleurs, par ici pour choper les pilotes GeForce adaptés si ce n'est déjà fait). Si le jeu est indéniablement critiquable pour son scénario subjectivement mou, manquant un peu de profondeur et la répétitivité du gameplay, le jeu n'en reste pas moins sympathique si vous êtes un adepte de parcours et aimez pourfendre de l'humanoïde dans une explosion de globules rouges, un ensemble que le studio maitrise à merveille et rappellera de bons souvenirs à ceux qui ont apprécié le premier titre. Mais c'est un aussi jeu de nouvelle génération, plutôt beau et qui fait un très bon usage du tracé de rayon, il sait donc aussi se montrer assez gourmand !

Pour ce faire, le boitier TUF GT301 tuné au thème de Dying Light 2 sera accompagné d'une configuration apte à jouer plutôt confortablement en 1080p, et même en 1440p en faisant peut-être quelques concessions. Au coeur de la configuration, un Core i5-12400F monté sur une PRIME B660-PLUS D4, avec 2 x 8 Go de DDR4 Crucial Ballistix couronnés de loupiottes (la vitesse n'est pas précisée, probablement 3200 MHz). Ce petit Alder Lake ne démérite pas du tout et s'en sort très bien dans le cadre d'un usage ludique, comme vous pouvez le redécouvrir ici. Il sera refroidi par un AIO TUF LC 240 RGB, qui ne devrait avoir aucun mal à garder l'i5 sous contrôle.

Le stockage est assuré par un SSD NVMe P2 de 1 To de chez Crucial, un modèle sans DRAM à base de QLC. Et le tout est alimenté d'un bloc non modulaire de 750 W 80PLUS Bronze TUF Gaming, dont les câbles auront été tressés. Enfin, la reine de cette configuration sera évidemment la carte graphique, une RTX 3060 O12G Gaming V2 de la branche TUF d'ASUS, complétée par un support anti-sag ARGB. Attention, aucun OS n'est de la partie !

Y'a même la petite bande-annonce overkill qui va bien !

Cet ensemble est disponible dès à présent chez Cybertek pour 1699 €, où il sera assemblé et livrable sous 8 jours, et une copie du jeu Dying Light 2 sera également inclue en bonus ! En somme, un deal plutôt sympathique, d'autant plus si l'univers Dying Light vous a déjà séduit et que vous etes à la recherche d'une nouvelle configuration ! Sinon, ça sera toujours une bonne excuse pour s'y mettre...