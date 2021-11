Pour ceux et celles qui ni n'ont ni la patience ni le temps ni les outils pour personnaliser leur PC, véritable prunelle de nos yeux pour beaucoup d'entre nous, d'autres solutions existent pour apporter cette petite touche finale pour véritablement mettre votre tour en avant et flatter d'autant plus votre égo. L'une d'entre elles est évidemment de mettre dès le départ la main sur un boitier « customisé » et à ce jeu Cybertek a maintenant lui aussi des alternatives à proposer. Le RGB étant devenu affreusement mainstream, la nouvelle mode de personnalisation est désormais plutôt aux boitiers dont le verre a été engravé ! Une bonne idée pour changer un peu. Il faut dire qu'avec toutes vitres présentes sur nos boitiers modernes, autant faire bon usage de cette surface libre, véritable toile vierge pour les artistes et les publicitaires !

Chez Cybertek, le concept ne permet pas (encore ?) de leur soumettre un design à engraver sur un boitier de votre choix, mais d'opter pour un de leur PC assemblé afin de pouvoir choper l'une ou l'autre de leurs créations customisées, qui seront toutes créées sous contrat et en édition limitée. Une idée qui n'est pas sans rappeler vaguement celle des boitiers CRFT chez NZXT (en voici un exemple), du moins dans le fond, moins dans la forme. Ainsi, l'expérience a déjà été réalisée dernièrement pour célébrer le dernier Call of Duty Warzone, avec une gravure sur verre et une sérigraphie sur le panneau latéral en métal — parfaits pour tous les fans jusqu'au-boutistes qui mangent CoD, rêvent CoD et respirent CoD !

Si vous avez plutôt un penchant pour le feu et les dragons, le revendeur a récemment aussi sorti une création — sous la forme d'un PC 100 % AMD — réalisée en collaboration avec le constructeur Seagate, mettant en avant de façon artistique sa gamme FireCuda et en particulier son dernier SSD haut de gamme PCIe 4.0, le FireCuda 530, toujours selon le même concept soigné associant gravure d'un côté et sérigraphie de l'autre. Enfin, si vous êtes dans l'attente de Battlefield 2042 et que vous savez déjà que ce nouveau titre sera la raison d'être du PC que vous n'avez pas encore, sachez que Cybertek proposera courant novembre un boitier MSI tatoué avec des représentations du futur titre d'EA !

Bien que cela s'adresse clairement à un marché de niche, ça n'en reste pas moins assez original. Nul doute qu'il y en aura autres à l'avenir et peut-être cette fois-ci pour votre franchise préférée, surtout si le succès du concept est au rendez-vous. I