Si vous avez aimé le Raspberry Pi, il est possible que vous vous soyez intéressé à sa déclinaison Compute Card. Reprenant le format de la DDR2 SO-DIMM, ces barrettes intègrent en fait tout l’attirail du mini-PC : un CPU quadcore ARM, 1 Go de DDR2 (maximum), mais la connectique non standard force l’utilisation d’une station d’accueil dédiée, le réservant la plupart du temps à un usage professionnel.

Le produit du jour pourra peut-être élargir le panel d’utilisateur. En effet, il ne s’agit ni plus ni moins d’un agrégateur de cartes supportant jusque 7 Pi maximum, de dimensions réduites (miniITX, soit 170 mm x 170 mm), proposant une connectique alléchante : 8 ports USB, 1 port réseau Gigabit, 1 port HDMI, 1 port jack audio et un port GPIO par Compute Card, ainsi que la possibilité d’alimenter via une prise jack DC 12 V, ou un classique connecteur ATX. Enfin, le stockage n’est pas en reste avec sept ports microSD, un par carte, le tout dans une consommation maximale de 40 W. Pour ce qui est des applications, vous pouvez utiliser les systèmes de conteneurs Kubernetes et Docker, faire tourner quelques frameworks de machine learning (Caffe et Tensorflow en tête), ou encore lancer des serveurs légers comme Minecraft, tant que vous n’êtes pas trop gourmand.

Néanmoins, avec un prix en précommande de 189 $ auquel il faudra rajouter les 25 $ par carte, il faudra un besoin très spécifique pour que le bousin vous soit rentable. Niveau expédition, comptez juin voire juillet suivant l’évolution de la pandémie. Alors, intéressés ? (Source : NotebookCheck)