Vous pensiez que le Rasberry Pi, de par sa culture et sa communauté de bidouilleurs, n’avait plus de secret pour personne ? Hé bien, vous vous trompez, car une petite mise à jour matérielle vient tout juste d’être découverte sur le Raspberry Pi 4 en version 8 Gio : une mise à jour de son microprocesseur, un originellement un BCM2711 offrant 4 cœurs ARM Cortex-A72 cadencés à 1,5 GHz.

Non, il n’est pas question d’une évolution majeure — la fondation aurait autrement largement communiqué à ce sujet — mais d’un changement de stepping, l’équivalent hardware d’une mise à jour vers une version mineure. Habituellement, un nouveau stepping corrige des bugs, introduit quelques changements dans le procédé de fabrication (comme c’est le cas de la version AF des Ryzen, en 12 nm au lieu du 14 nm initial) ou encore une modification dans le tri effectué parmi les puces après la gravure. Ici, il est question d’un changement depuis la version originelle 2711ZPKFSB06B0T vers la 2711ZPKFSB06C0T, une mouture en fait déjà connue puisque... équipant le Raspberry Pi 400, qui n’a pour seule différence qu’un gain de 300 MHz sur la fréquence nominale de la puce.

Petit, il a quand même tout d’un grand !



Au niveau des changements, les deux « nouveautés » officielles sont le support direct pour le bus EMMC2 de plus de 1 Gio de RAM, et de plus de 3 Gio pour le bus PCIe, bien qu’il semblerait qu’une meilleure gestion de l’énergie soit aussi en rendez-vous. En farfouillant le GitHub du projet, il est même possible de trouver l’information comme quoi... tous les modèles équipés de 8 Gio seraient en fait déjà patchés — ce qui est logique au vu des bugs résolus, un détail qui a apparemment échappé à la plupart des tests réalisés à la sortie du bousin. Comme quoi, même le matériel peut avoir ses failles et ses correctifs, silencieusement ! (Source : Tom’s Hardware)