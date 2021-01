Lors de la conférence du 13 janvier dernier, AMD a rendu officielle sa gamme Ryzen 5000 mobile, mêlant une partie CPU Zen 3 pour les puces les plus performantes, et Zen 2 pour les modèles 5700U, 5500U et 5400U, privilégiant ainsi sur ces trois dernières la consommation aux dépens des performances. Or, ce lancement n’était qu’une levée de voile sur les caractéristiques papiers, car les machines n’étaient alors pas encore officielles, la faute incombant à une levée d’embargo des RTX mobiles fixée hier : dans ces conditions, impossible donc de passer en revue un laptop orienté gaming sans mentionner son GPU dédié.

Extérieurement, ces APU ne mènent pas à une révolution des designs, mais nous voyons mal comment les choses auraient pu se dérouler autrement (ici, l’ASUS ROG Flow X13 de chez Techspot)

Voilà donc un petit tour d’horizon du web, malheureusement anglophone uniquement, puisque notre presse locale à la langue de Molière semble avoir été boudée d’exemplaire de test — la pénurie étant passée par là.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le ROG Flow X13 d’ASUS a bien circulé ! Il faut dire que le bousin est fourni avec un dock externe permettant de basculer sur une RTX 3080 de 150 W : de quoi donner un boost énorme à vos performances en jeu. Côté performance processeurs — un peu ce pour quoi vous êtes là, à vrai dire —, la claque est sévère : Cezanne bat tranquillement la génération précédente, et se paye largement Tiger Lake sur les tâches parallélisables, le bougre revenant par contre (un peu) dans le rétroviseur dès lors que la puissance monocore se fait demander. Pour le reste, qu’il s’agisse de température, de stockage ou d’autonomie, nous vous invitons à consulter les sites respectifs. À vos modems ! (Et merci à VideoCardz de nous avoir [un peu] mâché le travail)