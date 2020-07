Nous vous le rapportions peu après la réception de nos cartes de test, la gestion du PCIe sur Z490 est loin d’être identique d’un fabricant à l’autre. En effet, ce chipset est à la base censé permettre de laisser tourner les CPU de 10ème génération — Comet Lake — correctement, qui ne permet l’utilisation que de la norme 3.0. Cependant des fuites ont depuis annoncés que Rocket Lake, la 11ème série, ferait également usage du socket LGA1200 et serait compatible Z490, alors qu’Alder Lake, la suite de la suite, se passerait — encore — sur un autre facteur de forme du CPU.

Or cette « fusée » (amateur de francophonie, bonjour) serait accompagnée du support du PCIe 4.0 de manière à faire jeu égal avec la concurrence Zen2 de chez AMD. Problème : toutes les cartes n’ont pas été manufacturées avec les mêmes précautions, et c’est ASUS qui se retrouve aujourd’hui dindon de la farce. En effet, alors que certaines cartes utilisent d’ores et déjà des composants microélectroniques gérant nativement le PCIe 4.0 — entre autres pour des questions de coût — le fait n’est pas universel, et le bâton tombe sur ASUS, qui a préféré se passer de certains de ces composants sur un bon nombre de ses cartes.

Un fait étrange, car la firme est habituellement la première à fanfaronner sur ses nouvelles technologies. Il faut donc croire que la roue tourne, et ce sont finalement GIGABYTE, MSI et ASRock qui ont eu les premiers vents de ce support prochain, assez tôt pour adapter leurs produits. Selon une source proche de l’affaire, Intel aurait en fait répondu dans un premier temps aux Taïwanais que le PCIe 4.0 ne serait pas disponible sur Comet Lake, avant de changer d’avis, si bien que seule la ROG Maximus XII Extrem contient du matériel compatible. Tout ne reste pourtant pas clair, et c’est souvent le cas de ce genre de rumeurs : les intégrateurs sont en effet souvent très heureux d’embrouiller le consommateur, et, pour le moment, aucun CPU bleu n’a encore été capable de faire fonctionner cette nouvelle norme... Gageons que ces histoires de compatibilité soient clairement reportées à l’avenir ! (Source : Wccftech)