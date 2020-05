Encore du modding sur le Comptoir ! Oui vous ne rêvez pas, on vous présente à nouveau une configuration bien sympathique qui saura vous émoustiller les mirettes. Alors oui, c'est beaucoup plus classique par rapport au modding de la dernière fois, mais un peu de simplicité n'est pas de refus au milieu de tous ces PC remplis de couleurs vives. On retrouve une création du moddeur CustomRigs, qui nous propose une version modifiée du Fractal Design Define S - testé à la maison - avec un watercooling custom épuré. Le moddeur Allemand propose depuis 2017 des builds sur mesure pour ses clients, mais aussi des projets en sollicitant lui même ses sponsors.

Ce boitier Fractal Design Define S2 de couleur blanche a été modifié avec une façade noire arborant un flocon et les initiales du moddeur. Également on trouvera quelques éléments faits à la main (enfin à l'imprimante 3D) comme le cache du connecteur/riser PCI-e pour la carte graphique, reprenant le nom du boitier. Le mod propose une harmonie des couleurs avec une alternance de blanc et de bleu. Un watercooling maison permet de refroidir les composants, avec un tubing rigide du plus bel effet, surtout au niveau des angles partants du waterblock. L'utilisation de raccords Bitspower apporte du cachet à la configuration et amène un effet haut de gamme à l'ensemble. Le rendu global est vraiment magnifique, l'utilisation de la carte graphique à la verticale conjointement à un waterblock GPU transparent permet de mettre en valeur la circulation du liquide bleu.

Vous constaterez la présence de deux radiateurs imposants en 360 mm, un est présent en façade et l'autre est positionné au-dessus du boitier. On reste sur du blanc avec l'utilisation de moulins made in Fractal, qui viendront aider à la dissipation de la chaleur des composants. Seul élément peut-être moins dans le ton, la mémoire vive, qui propose un éclairage RGB pas forcément en harmonie avec les autres couleurs. Parlons maintenant de la configuration, elle n'est pas de toute jeunesse, mais ce n'est finalement pas ce qui importe lors de la création d'un mod. On trouve une plateforme en X99 avec le bien connu hexacore i7 5930K monté sur une X99 Deluxe de chez Asus - une des premières arrivantes à l'époque - le tout épaulé par 32 Go de RAM de chez TeamGroup - somme nous chez un moddeur militant pour le cheap ? - et non les habituelles "luxueuses" TridentZ de chez G.Skill.

Pour le GPU, c'est un modèle Founders Edition de Nvidia GTX 1080 qui a été utilisé, probablement dans le but d'avoir le PCB de référence pour la compatibilité waterblock. La configuration fait finalement très "so 2016", une bonne configuration comme on les aime (ou aimait), avec du Haswell-E convainquant, overclocké à 4.6 GHz. Il ne fallait pas s'étonner de l'utilisation d'autant de surface de dissipation, surtout lorsque l'on connait le TDP de base - outch 140W - d'un i7 5930K (le vcore n'a pas été mentionné). Pour le reste, c'est-à-dire la partie la moins fun, ce sont deux SSD M.2 qui ont été utilisés pour le stockage, un de chez Samsung et un de chez TeamGroup. L'alimentation de la bestiole est assurée par un modèle 850W Platinum de chez Seasonic, une valeur sure.

Boitier : Fractal Design Define S2

Processeur : Intel Core I7 5930K @4,6GHz

Carte mère : Asus X99 Deluxe

Carte graphique : Nvidia GTX 1080 FE

RAM : 32 GB TeamGroup T-FORCE DELTA RGB

SSD : Samsung 970 EVO 250GB, SSD TeamGroup DELTA RGB 500GB

Alimentation : SEASONIC FOCUS Platinum 850PX

Radiateurs : 2x 360mm Hwlabs Black Ice Nemesis GTS

Waterblocks : Watercool Heatkiller IV PRO CPU, Watercool Heatkiller IV GPU

Réservoir : Stealkey Customs

Raccords : Bitspower

Pompe : Laing D5

Ventilateurs : 6x Fractal Dynamic X2



Voici quelques clichés nocturnes, le RGB prend tout son sens, mais aurait mérité d'être peut-être réglé en bleu ou blanc pour un peu plus de classe. Le rendu dans la nuit est du plus bel effet, avec une localisation des loupiotes vers l'arrière du boitier et l'absence de lumière à l'avant. Le waterblock du GPU a eu l'opportunité d'accueillir une ou deux leds, puisque l'intérieur du plexi est éclairé. Un PC qui inspire le froid, autant par son système de refroidissement que par les couleurs, celui-ci pourrait trouver aisément sa place dans n'importe quel setup moderne un poil futuriste.