Si Intel a un peu de mal ces derniers temps à innover au niveau des CPU et des chipsets, le fondeur de Santa Clara dispose d'une multitude d'activités pour assurer ses arrières. Et l'une d'entre elle devient de plus en plus présente depuis Z390, il s'agit des réseaux avec ou sans-fil, que les chipsets gèrent en partie via le CNVi. Sa mise à jour pour supoprter le Wi-Fi 6 est d'ailleurs la seule vraie nouveauté de Z490, ce qui permet de fournir des cartes mères avec des puces sans-fil en plus grand nombre. Mais malgré tout, les fabricants préfèrent utiliser les puces des concurrents pour les modèles haut de gamme, trouvant possiblement les drivers Intel trop légers à leur goût.

Le géant bleu a donc décidé de s'imposer un peu plus sur le marché des réseaux TCP/IP, en a aligné les billets pour s'offrir une des entreprises les plus reconnues par le marketing gaming : Rivet Network, l'entreprise qui est derrière les puces réseau Killer et dont nous avons déjà parlé sur un Hard du Hard sur les fameuses puces réseaux gaming. En soit ce ne sera pas une grande nouveauté, car l'entreprise travaillait depuis quelque temps déjà avec Intel pour ses puces Ethernet et surtout Wi-Fi. L'idée derrière est de renforcer la présence des bleus sur le marché des réseaux, notamment pour le Wi-Fi et ses standards, probablement pour diminuer l'influence de Qualcomm et Broadcom sur les évolutions du protocole de communication. Après tout, pourquoi s'embêter à développer soi-même son marché quant on peut tout simplement l'acheter ? (source : Intel)