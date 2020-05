Vous l'avez vu hier avec notre dossier Comet Lake, consultable ici, les 10900K et 3900X ont des prix conseillés quasiment identiques. Le bleu est à 488$ tandis que le rouge est à 499$. Toutefois, compte tenu que le Ryzen ne dispose pas de puce graphique intégrée, il faudrait plutôt considérer le 10900KF comme son concurrent légitime désigné. Ce dernier ayant un MSRP à 472$. Si on mate les prix en Gaule, clairement il y a une grosse inflation sur ces 10900K, ce sont des prix de lancement où les marges sont grasses, profitant de l'effet nouveauté pour taquiner la fièvre acheteuse des geeks, longtemps mis en quarantaine et ayant pu économiser pour dépenser plus le jour J, tout en générant de la frustration. Comptez 600€ pour le 10900KF et 620 pour le 10900K.

Le 3900X, quant à lui, est dans les boutiques depuis de longs mois, et a déjà été mis à 459€ en gros, avec une moyenne plutôt autour des 520€ depuis des mois. Sur les performances, il s'avère en applicatif meilleur que le 10900K, en jeu 10% derrière, mais dans des proportions qui rendent cet écart parfaitement invisible pour le joueur. Sa situation personnelle est donc confortable, moins cher et plus performant, il aurait surtout dû inciter Intel à le mettre 100$ de moins dès le départ. Son prix devrait baiosser dans les semaines à venir, mais chez les bleus, ça ne baisse pas spécialement sur le long terme.

Pourtant AMD aurait décidé de l'asseoir sur un trône en baissant son prix de référence de 89$, soit 410$ ! On peut donc s'attendre à des CPU, dans quelques jours, qui flirteront avec les 400€, à supposer que cette baisse ne concerne pas que les USA, mais aussi tous les marchés de la planète. Cela rendrait ce 3900X encore plus indéboulonnable, et surtout ça pourrait aider à écouler les stocks en vue de faire place nette à Zen 3 en fin d'année, qui sait ? (Source TPU)