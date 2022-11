Quand un studio développe un jeu, il ne met pas tous ses oeufs dans le même panier. Il alloue une partie de ses effectifs dans d'autres projets, afin de les démarrer de manière conjointe, mais à des rythmes différents. CDPR a plusieurs plats en cuisine. Il y a eu Cyberpunk 2077 qui a occupé les Polonais bien longtemps, histoire de débugger le jeu, mais récemment il a annoncé deux nouveautés : The Witcher 4 et The Witcher Remake. Ce dernier ne va pomper que très peu de ressources puisque CDPR a sous-traité son développement au studio Fool's Theory. Regardons comment la bande à Gégé s'est déployée depuis un an :

On peut voir que depuis fin 2021, les développeurs bossent moins sur Cyberpunk 2077 et son amélioration. En revanche, la moitié, voire plus, des effectifs planche sur le DLC Phantom Liberty pour le même jeu. The Witcher 4, décrit sous le nom de Polaris, devient le second plus gros chantier de CDPR. En augmentation de ressources, citons Sirius, un projet qui gravite autour de The Witcher, qui devrait être une trilogie axée sur la saga, mais pas encore annoncée. Tout ça se fait forcément au détriment d'autres ateliers. Tout ce qui touche à Gwent diminue, Spokko, qui est la branche mobile du studio, perd lui aussi des plumes, c'est très probablement lié à Gwent, surtout exploité sur mobiles. Enfin, la rustine next gen de TW3 récupère quelques gadjos, mais rien de pénalisant pour l'ensemble des projets. Enfin, nous rappelons que tous les jeux à partir de Cyberpunk 2077 exclu basculeront sur l'Unreal Engine 5, ce qui inclut les prochains jeux TW, exception faite de la rustine next gen de TW3 qui offrira au RED Engine ses derniers tours de pédale.

Ce tableau, comme cette communication d'ailleurs, est très intéressant, nous serions curieux de voir ce que Bethesda fait de son côté, cette transparence est très agréable, et a le mérite d'en dire plus sur les studios sans en dire trop. Le pire étant le silence absolu !