Le néerlandais a tenu son Investor Day 2022 l'autre jour et en cette occasion a partagé ses attentes et ses prévisions pour l'industrie pour les années à avenir. À contre-courant de l'ambiance générale, ASML est très optimiste pour ce futur relativement proche et estime que toutes les prévisions faites jusqu'à présent seront systématiquement dépassées au moins jusqu'en 2030, et ce en grande partie grâce aux différents projets majeurs édictés en faveur du semiconducteur par les USA, l'Europe et en Asie avec de grosses subventions à la clé.

Tout ceci fera forcément les affaires d'ASML, l'entreprise étant virtuellement le seul fournisseur de scanners lithographiques pour les nombreuses usines en construction, d'autant plus qu'à partir de 2026/2027, EUV et High-NA (dont une machine coutera au bas mot 350 millions d'euros) seront prévalents chez les géants du semiconducteur et c'est une technologie qu'ASML est à ce jour le seul à maitriser. Pas de concurrence, c'est forcement bon pour les affaires ! Naturellement, les responsabilités en seront aussi d'autant plus lourdes, de même que les investissements, et le droit à l'erreur évidemment proche de zéro. Bref, face à une croissance attendue dans tous les domaines, avec une moyenne de 9 % jusqu'en 2030, ASML voit l'avenir plus rose que jamais et ça peut se comprendre ! Jusqu'en 2026, ASML va théoriquement devoir fabriquer 60 systèmes EUV et 90 systèmes DUV chaque année.

Sans plus attendre, voici les nombreuses diapos partagées par ASML avec son public et qui parlent pratiquement d'eux-mêmes pour la plupart. Ils nous présentent de nombreux chiffres, par exemple sur les investissements ou la croissance des différents secteurs d'activités du semiconducteur, l'évolution de la demande en wafer, les dépenses, mais aussi les évolutions technologiques attendues dans le monde du semiconducteur pour ces prochaines années. On vous laisse à présent découvrir tout ça à votre guise toute cette information plutôt intéréssante ! (Source)

Résumé des investissements actuels par le trio magique du semiconducteur Intel, Samsung et TSMC dans le monde. Oui, ça en fait des dollars ! ASML le sait aussi ;) De plus, n'oublions pas qu'il n'y a pas que ces trois-là.



Les nouvelles prévisions de croissance par secteur d'activité, plutôt positives dans l'ensemble.

Évolutions technologiques et innovations attendues du semiconducteur pour les années à venir. D'un côté avec de nouveaux types de transistors, de l'autre avec de nouveaux nodes.

Et le wafer dans tout ça ? C'est en principe parti pour grimper fortement aussi sur toute la ligne, logique !



Répartitions attendues des rôles entre lithographie EUV, EUV High-NA et DUV. Cette dernière n'a pas dit son dernier mot et restera un moteur de croissance, avec une croissance attendue plus élevée que prévu.

Enfin, le nouveau modèle de prévision d'ASML pour 2025 et 2030, opposant un scénario favorable et un second moins favorable.