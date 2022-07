Petit zieutage hebdomadaire sur ce qui se trame dans le milieu du jeu vidéo, mais genre vite fait, et on démarre avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Point de bouleversement majeur ici, simplement quelques anciens titres qui refont leur apparition, comme par exemple le kit de réalité virtuelle Valve Index, qui n'est d'ailleurs pas un titre mais du matériel. Et pas donné, de surcroît, d'où sa présence ici, du moins c'est ce que l'on suppose fortement.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 28

Semaine 27 Semaine 26 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Raft Raft Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) 3 Stray Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) 4 Elden Ring F1 22 Raft 5 Ready or Not Ready or Not DNF Duel 6 F1 22 Monster Hunter Rise + Sunbreak F1 22 7 Valve Index VR Kit Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise 8 Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) Rust Tiny Tina's Wonderlands 9 Monster Hunter Rise + Sunbreak It Takes Two Rust 10 CS:GO Prime Status Upgrade Red Dead Redemption 2 F1 22

Petit enchaînement coup de tête balayette avec les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), dont le rythme est généralement calqué sur celui des grosses sorties voire des très grosses sorties, puisque ça doit sortir en version boîboîte pour être comptabilisé. Du coup, c'est une fois de plus F1 22 qui en profite puisque c'est LA grosse sortie du moment. Notons la présence à deux reprises de GTA5, toujours dans la place malgré ses presque neux ans d'âge...