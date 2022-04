S06E15 • 11 avril - 17 avril 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Astral Ascent est sorti en accès anticipé le 12 avril et a été développé par Hibernian Workshop. Jeu de plateforme et d'action façon roguelite / roguelike, bref, vous montez le level de votre perso dans des niveaux aléatoires, classique. Plus d'infos → Dispo sur PC

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread est sorti le 13 avril et a été développé par Allods Team Arcade. Autre jeu de plateforme, mais cette fois-ci façon metroidvania, ce fameux mélange de Castlevania et Metroid avec des niveaux labyrinthiques. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Car Detailing Simulator est sorti le 13 avril et a été développé par Games Incubator & GameFormatic. Lustrez, astiquez, restaurez... mais faites-nous briller ces fichues bagnoles, sinon vous irez faire un tour chez Pôle Emploi, y'a du boulot si vous travserez la rue. Plus d'infos → Dispo sur PC

FurryFury: Smash & Roll est sorti de son early access le 14 avril et a été développé par Demibug. Un genre de "party game" sympa qui se joue au tour par tour, évidemment en ligne, avec pas mal de mini-jeux basés sur la physique, c'est rigolo tout plein. Plus d'infos → Dispo sur PC

Rush Rally Origins est sorti le 13 avril et a été développé par Brownmonster Limited. Un jeu de rallye en vue du dessus qui rappelle un pwal ce bon vieux Neo Drift Out pour les anciens ayant connu la Neo Geo (ou les bornes d'arcade). Ça se laisse jouer en solo ou en ligne. Plus d'infos → Dispo sur PC/NS/iOS

• Focus

Alors qu'on attend de pied ferme la suite de Bloodlines, c'est un autre titre qui vient compléter la franchise sanguinolente, à savoir Vampire: The Masquerade – Swansong. Nous avons donc là un RPG plus tradi développé par Big Bad Wolf, une branche de Cyanide Studios, à qui l'on doit notamment The Council sorti en 2018 et qui était somme toute plutôt honnête sans casser des briques non plus. Bon, on ne s'attend à une révolution du gaming puisqu'on sait que Bloodlines 2 est dans les tuyaux chez un autre développeur et un autre éditeur, sachant qu'ici c'est Nacon qui s'occupe de la publication.

Rappelons tout de même que cet univers est inspiré de celui des jeux de plateau Vampire: The Masquerade, dont le premier remonte à 1991, c'est pas rien boudiou. Et techniquement, on ne sait pas grand chose à part que ça tournera sous Unreal Engine, à priori dans sa version 4, et pour l'histoire eh bien ça se passera dans le Boston des années 1990. Voilà voilà. Assez peu d'infos au final, mais comme une image vaut mille mots, et qu'une vidéo vaut mille images, on vous laisse jeter un œil à la bande-annonce, ça sera plus rapide. Ah au fait, ça sortira le 19 mai prochain sur PC (Win), PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Voilà voilà.

• Correctifs, DLC, blabla...

Titres Trucs en plus Focus Version / DLC No Man's Sky Voir du gameplay débile - Outlaw Update

