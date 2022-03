Tiny Tina"s Wonderland est arrivé. Il a assez bonne presse, notamment grâce aux loufoqueries de Tiny Tina, un personnage foldingue issu de l'univers Boderlands. Les développeurs ont donc imaginé ce titre comme étant plein de rebondissements, avec de l'humour partout, un peu à l'image de l'inspiratrice de ce volet. Et c'est quand même la narration qui permet au jeu d'accrocher, en plus du visuel pompé sur les Bordelands passés, c'est "cartoonesque", mais c'est beau. C'est l'Unreal Engine 4 qui donne vie à ce spin-off de la saga, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça pédale.

GameGPU a fait le test, DX12, détail maximum, sur les 3 définitions majeures que sont le 1920 x 1080, 2560 x 1440, et 3840 x 2160. En FHD, la RTX 3080 Ti et la RX 3080 dominent toutes autres cartes, alors que toutes les RX 6800/6800 XT et 6900 XT s'intercalent entre RTX 3080 et RTX 3070 Ti. En bas, Pascal est battu par Vega, la GTX 1070 étant derrière la RX Vega 56, la GTX 1080 faisant de même avec la RX Vega 64. Par contre, la GTX 1080 Ti passe devant la Radeon VII.

En QHD, le scénario ne change pas, on conserve les mêmes classements globalement, et en UHD, on observe un léger frétillement. La seule variation en haut, c'est la RX 6800 qui glisse sous la RTX 3070, et à égalité avec la RTX 2080 Ti. Cette dernière constitue, à notre sens, le maillon faible des cartes capables de faire tourner le jeu en UHD, avec 45 ips, toutes les autres cartes situées en dessous d'elle ne le peuvent pas. On notera que notre confrère incorpore une RX 6900 XT sous flotte, qui se comporte mieux que ses soeurs en aircooling, mais toujours moins bien que la RTX 3080 Ti. C'est de l'UE4, donc très souvent favorable aux verts. Vous pouvez donc tenter l’aventure sans crainte, ça marche très bien quand même !